Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Çin Dışişleri Bakanı'nı Kabul Etti

ÇOLPON-ATA, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Kırgızistan'ın Çolpon-Ata kentinde görüştü, 30 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Roman/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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