Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Çin Dışişleri Bakanı'nı Kabul Etti - Son Dakika
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Çin Dışişleri Bakanı'nı Kabul Etti

31.07.2022 18:55
Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Çin Dışişleri Bakanı'nı Kabul Etti

ATA, 31 Temmuz (Xinhua) -- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan'ın Çolpon-Ata kentinde Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü, 30 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

ÇOLPON-ATA, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Kırgızistan'ın Çolpon-Ata kentinde görüştü, 30 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Roman/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Çin Dışişleri Bakanı'nı Kabul Etti - Son Dakika

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