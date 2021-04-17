ATA-AÖF'de final ve bütünle sınavları online yapılacak - Son Dakika

2020-2021 Bahar Yarıyılında örgün öğretime ağırlıklı olarak uzaktan eğitim yoluyla devam eden Atatürk Üniversitesi, son aylarda ülke genelinde artan Covid-19 vakaları sebebiyle Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) final ve bütünleme sınavlarının da online (çevrimiçi) olarak yapılmasına karar verdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 küresel salgınının ülkemizdeki yayılım seyri ve insan sağlığı açısından oluşturduğu tehdit karşısında YÖK, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyelerine uygun olarak Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final ve bütünleme sınavları online olarak yapılacak. - ERZURUM