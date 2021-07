Değerli Bilim İnsanları Sizleri,

Fakültemiz tarafından 09-10 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek ICOLDE 2021 International Congress on Open Learning and Distance Education 2021'e davet etmekten mutluluk ve onur duyuyoruz. Detaylı bilgiye https://icolde. ataaof. edu. tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.