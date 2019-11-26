Son Dakika Haberleri: Ata binen Manisa Valisi usta binicileri aratmadı
Son Dakika Güncel Ata binen Manisa Valisi usta binicileri aratmadı - Son Dakika

Ata binen Manisa Valisi usta binicileri aratmadı

6 saat önce

Devlet adamlığının yanı sıra, sporcu kişiliğiyle de ön plana çıkan Manisa Valisi Ahmet Deniz, at binerken görüntülendi.

Ata binen Manisa Valisi usta binicileri aratmadı, System.String[]

Devlet adamlığının yanı sıra, sporcu kişiliğiyle de ön plana çıkan Manisa Valisi Ahmet Deniz, at binerken görüntülendi. Vali Deniz'in dörtnala at binme görüntüleri büyük beğeni topladı.


Manisa Valisi Ahmet Deniz, devlet adamlığının yanı sıra sporcu kişiliğiyle de ön plana çıkıyor. Başta futbol olmak üzere birçok spor dalıyla yakından ilgilenen ve profesyonel doğa fotoğrafçılığı da yapan Vali Deniz, bu kez at binerken görüntülendi. Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki Asya At Çiftliğine giden Vali Deniz, Serdar Kabaş'ın eğitmenliğinde ata bindi. Vali Deniz'in at üstündeki performansı usta at binicilerini aratmadı.


Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Vali Deniz'in, dörtnala at süren görüntüleri büyük beğeni topladı. - MANİSA

Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:46 Kaynak: İHA
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