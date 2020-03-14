Ata binen polis memuru ilgi topladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ata binen polis memuru ilgi topladı - Son Dakika

Ata binen polis memuru ilgi topladı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde trafik polisinin ata binip gezinmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Ata binen polis memuru ilgi topladı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde trafik polisinin ata binip gezinmesi renkli görüntüler oluşturdu.


Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyen 57. Alay Komitesi, Malkara ilçesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde mola verdi. Kafilenin yol güvenliğini sağlayan Malkara Bölge Trafik İstasyonu Amirliği'nde görevli bir trafik polisi, ata binerek tesis bahçesinde kısa bir süre gezdi. Trafik polisinin atla gezintisi ise görenlerin büyük beğenisini topladı. - TEKİRDAĞ

Çanakkale, Tekirdağ, Malkara, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 07:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Denetimli serbestlik hükümlüsü kadın, akrabasıyla tartışıp sinirini emanet kamyonetten çıkardı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde aracından inen adam, köprüden atlayarak intihar etti Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi Prof Dr. İlber Ortaylı marketlere hücum edenlere sert çıktı: Türk ahlakına uymayan bir görgüsüzlük yapıyorlar

Son Dakika Haberleri
01:52 Gürültü cinayeti: 1 ölü
01:50 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Umreden dönen 5 bin 300 umrecimizin 14 gün boyunca evden...
01:49 Sözcü Aksoy'dan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'e açıklama tepkisi
01:47 Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
01:44 Dubai şeyhinin yatına 2 milyon 200 bin liralık yakıt ikmali

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 01:59:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ata binen polis memuru ilgi topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]