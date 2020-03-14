Ata binen polis memuru ilgi topladı - Son Dakika

Ata binen polis memuru ilgi topladı
6 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde trafik polisinin ata binip gezinmesi renkli görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 07:31 Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde trafik polisinin ata binip gezinmesi renkli görüntüler oluşturdu.
Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyen 57. Alay Komitesi, Malkara ilçesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde mola verdi. Kafilenin yol güvenliğini sağlayan Malkara Bölge Trafik İstasyonu Amirliği'nde görevli bir trafik polisi, ata binerek tesis bahçesinde kısa bir süre gezdi. Trafik polisinin atla gezintisi ise görenlerin büyük beğenisini topladı. - TEKİRDAĞ
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