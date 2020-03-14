Ata binen polis memurunun renkli görüntüsü kamerada - Son Dakika
Son Dakika Genel Ata binen polis memurunun renkli görüntüsü kamerada - Son Dakika

Ata binen polis memurunun renkli görüntüsü kamerada

6 saat önce

Ata binen polis memurunun renkli görüntüsü kamerada Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde trafik polisinin ata binip gezinmesi beğeni topladı.

Ata binen polis memurunun renkli görüntüsü kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde trafik polisinin ata binip gezinmesi beğeni topladı.

Tekirdağ'dan Çanakkale'ye yürüyen 57. Alay Komitesi, Malkara ilçesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde mola verdi. Kafilenin yol güvenliğini sağlayan Malkara Bölge Trafik İstasyonu Amirliği'nde görevli bir trafik polisi, ata binerek tesis bahçesinde kısa bir süre gezindi. Trafik polisinin atla gezintisi ise görenlerin büyük beğenisini topladı.

Atın yabancılık çekmediği trafik polisinin profesyonel binici olduğu öğrenildi.

Ata binen polis memurunun renkli görüntüsü kamerada

Tekirdağ, Malkara, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:52 Kaynak: İHA
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