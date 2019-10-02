Son Dakika Haberleri: Ata Botanik Park'ın kartpostallık sonbahar manzarası havadan görüntülendi
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Ata Botanik Park'ın kartpostallık sonbahar manzarası havadan görüntülendi

30 dakika önce

Ata Botanik Park'ın kartpostallık sonbahar manzarası havadan görüntülendiERZURUM - Dünyada deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikte 7. park olan Erzurum'daki Ata Botanik Parkı, sonbaharın gelmesiyle birlikte yoğun ilgi görüyor.

Ata Botanik Park'ın kartpostallık sonbahar manzarası havadan görüntülendi

ERZURUM - Dünyada deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikte 7. park olan Erzurum'daki Ata Botanik Parkı, sonbaharın gelmesiyle birlikte yoğun ilgi görüyor.

Erzurum- Erzincan karayolunun başlangıç noktasındaki Atatürk Üniversitesi kampüsü kavşağından başlayan yaklaşık 350 dönüm arazide kurulu olan, Doğu Anadolu'daki ağaç, çiçek ve bitkilerden örneklerin toplandığı Atatürk Üniversitesine ait Ata Botanik Parkı'nın ünü giderek artıyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte doğal güzelliğiyle bilinen Ata Botanik Park adeta bir renk cümbüşü sunarken, dökülen yaprakların oluşturduğu tablo gibi manzaraları görmek isteyen vatandaşlar Ata Botanik Park'a akın ediyor.

Sonbahar mevsimiyle birlikte renk cümbüşü yaşanan Ata Botanik Parkı ziyaret eden vatandaşlar, "Ekim ayının gelmesiyle birlikte ağaçlarımız sarardı. Bizde bu güzel manzarayı değerlendirmek istedik, fotoğraf çekimi yaptık. Çok güzel manzara var anın tadını çıkarıyoruz" dedi.

Ata Botanik Park bugünlerde ise Hazan mevsiminin sarısıyla fotoğraf çektirmek isteyenlerin akınına uğruyor. Evlenen, nişanlanan, sonbahar fotoğrafları çekmek isteyen öğrenciler için doğal stüdyo haline gelen Ata Botanik Park'ta en güzel kareler objektiflere yansıyor. Ayrıca akasya türleri, köknar, ladin, çam, ardıç, mazi türleri, ıhlamur, meşe türleri, üvez, sumak, huş türleri, süs meyveleri, erik, vişne, armut, kiraz, dut, elma, kızılcık, kuşburnu gibi onlarca bitki türünü barındıran Ata Botanik Park'ta, dünyanın yüksek rakımlı bölgelerinden getirilen nadir türler de yer alıyor.

Ata Botanik Park'ın kartpostallık sonbahar manzarası havadan görüntülendi

Atatürk Üniversitesi, Erzincan, Erzurum, Genel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:57 Kaynak: İHA
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