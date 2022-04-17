Ata buğdayı kavılca, Ardahan'ın tandır lavaşına lezzet katıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ata buğdayı kavılca, Ardahan'ın tandır lavaşına lezzet katıyor

17.04.2022 11:23
Ata buğdayı kavılca, Ardahan'ın tandır lavaşına lezzet katıyor

Ardahanlı fırıncı Miraç Kaya'nın kendi ektiği kaybolmaya yüz tutmuş ata buğdayı kavılcadan hazırladığı tandır lavaşı, kentte beğeniyle tüketiliyor.

Ardahanlı fırıncı Miraç Kaya'nın kendi ektiği kaybolmaya yüz tutmuş ata buğdayı kavılcadan hazırladığı tandır lavaşı, kentte beğeniyle tüketiliyor.

Lezzetiyle öne çıkan ve kaybolmaya yüz tutmuş ata buğdayının kentte yaygınlaşmasına katkı sunmak için çalışma yapan fırıncı Miraç Kaya, kavılca üretimine başladı.

Ürettiği ve bir kısmını da satın aldığı buğdayı kentteki tesislerde öğüterek un haline getiren Kaya, mahsulü 5 ay önce fırınında tandır lavaşı yapımında kullandı.

İlk zamanlar çok bilinmediği için beklediği satışı yapamayan Kaya, kavılcadan üretilen lavaşın ünü kentte yayılmaya başlayınca yoğun talep aldı.

Fırınında yoğun mesai yapan Kaya, kavılca unundan ürün çeşitliliğini arttırmayı amaçlıyor.

"Ata tohumumuzu yaşatmış olacağız"

Fırıncı Kaya, AA muhabirine, ata buğdayının her sofrada tüketilmesini istediğini belirterek, "Ekimi zor olduğu için bugüne kadar işlenmemiş ve kaybolmaya yüz tutmuştu. Kavılca bundan sonra bütün tüketiciye, yani sağlıklı ekmek yemek isteyen herkese ulaşacak. Herkes bununla tanışacak ve tüketebilecek." dedi.

Kavılcadan yapılan lavaşın talep gördüğünü belirten Kaya, "İlk ürettiğimizde az kişi biliyordu ancak şu an özellikle kavılca lavaşı siparişi verenler var. Yoğun talep alıyoruz ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaya, kavılca ekiminin son yıllarda yörede yaygınlaştığına işaret ederek, "İlk başlarda kavılcayı eken çiftçimiz de çok azdı. Şu an ekip buğdayı elde eden çiftçi de ekmeğini alıp tüketen de arttı. Gün geçtikçe bizler bu ürünü piyasaya daha çok yayacağız. Zamanla daha çok kitlelere ulaşmış olacağız. Sağlıklı ürünü sofralara ulaştırmış olacağız. Daha da önemlisi ata tohumumuzu yaşatmış olacağız." diye konuştu.

YORUMLAR
500

Fırıncı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ata buğdayı kavılca, Ardahan'ın tandır lavaşına lezzet katıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:21 Özel hareket polisi, intihar girişiminde bulundu
11:18 Eczane kalfası yanlışlıkla 15 aylık bir bebeğe ağır antidepresan ilaç verdi
11:10 Yunanistan'da FETÖ üyesi 8 askeri acil şekilde başka ülkelere kaçırdılar
11:09 Galatasaray, Beşiktaş'ın sistemine geçiyor
11:08 Boynuna ip bağlanıp kaçırılan rezidansta cinsel istismara uğrayan genç kadın: İnsanların yüzüne bakamıyorum
10:53 Oyuncu Selahattin Paşalı hamile sevgilisiyle evlendi
10:52 Galatasaray'ın eski hocası Mancini'den, "Fenerbahçe'de çalışacak mısınız?" sorusuna bomba cevap
10:45 6'lı masadaki anlaşmazlığın sebebi ortaya çıktı! Amblem yüzünden reddetmişler
10:10 Emlakçılar odası başkanı açıkladı: Gelinler, eltiler, kaynanalar birlikte yaşayacak
09:54 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış durdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 11:31:25. #1.11#
SON DAKİKA: Ata buğdayı kavılca, Ardahan'ın tandır lavaşına lezzet katıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement