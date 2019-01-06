Ata Çarpan Hafif Ticari Araçtaki 3 Kişi Yaralandı
32 dakika önce
Mardin'in Midyat ilçesinde ata çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Mardin
'in Midyat
ilçesinde ata çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dargeçit-Midyat kara yolunun 12'nci kilometresinde Çetin Yıldırımer idaresindeki 10 LP 223 plakalı hafif ticari araç, Gülveren Mahallesi yakınlarında yola çıkan ata çarptı.
Devrilen hafif ticari araçtaki Selahattin Kaplan ile Rus uyruklu Aleksandr Pukhov ve Zaytseva Ekaterına yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:09 Kaynak: AA
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