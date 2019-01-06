Son Dakika Haberleri: Ata Çarpan Hafif Ticari Araçtaki 3 Kişi Yaralandı

Ata Çarpan Hafif Ticari Araçtaki 3 Kişi Yaralandı

32 dakika önce

Mardin'in Midyat ilçesinde ata çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Ata Çarpan Hafif Ticari Araçtaki 3 Kişi Yaralandı, System.String[]
Mardin'in Midyat ilçesinde ata çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dargeçit-Midyat kara yolunun 12'nci kilometresinde Çetin Yıldırımer idaresindeki 10 LP 223 plakalı hafif ticari araç, Gülveren Mahallesi yakınlarında yola çıkan ata çarptı.

Devrilen hafif ticari araçtaki Selahattin Kaplan ile Rus uyruklu Aleksandr Pukhov ve Zaytseva Ekaterına yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:09 Kaynak: AA

Dargeçit, Mardin, Midyat, Güncel
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