Son Dakika Haberleri: Ata Demirer: Arkadaşlar benim haber değerim mi var!
Son Dakika Magazin Ata Demirer: Arkadaşlar benim haber değerim mi var! - Son Dakika Magazin

Ata Demirer: Arkadaşlar benim haber değerim mi var!

6 saat önce

Bu sırada gazetecileri fark eden komedyen, "Arkadaşlar benim haber değerim mi var ki?" diyerek, çıkıştı.

Ata Demirer: Arkadaşlar benim haber değerim mi var!, System.String[]

Bu sırada gazetecileri fark eden komedyen, "Arkadaşlar benim haber değerim mi var ki?" diyerek, çıkıştı. Ata Demirer, sorulara, "Böyle ayaküstü sohbet olmuyor. Bir gün tiyatroya gelin orada konuşalım" şeklinde cevap verdi.

Ata Demirer, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:16 
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