Ata Demirer: Arkadaşlar benim haber değerim mi var!

Bu sırada gazetecileri fark eden komedyen, "Arkadaşlar benim haber değerim mi var ki?" diyerek, çıkıştı. Ata Demirer, sorulara, "Böyle ayaküstü sohbet olmuyor. Bir gün tiyatroya gelin orada konuşalım" şeklinde cevap verdi.