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Ata Demirer: Arkadaşlar benim haber değerim mi var!
6 saat önce
Bu sırada gazetecileri fark eden komedyen, "Arkadaşlar benim haber değerim mi var ki?" diyerek, çıkıştı.
Bu sırada gazetecileri fark eden komedyen, "Arkadaşlar benim haber değerim mi var ki?" diyerek, çıkıştı. Ata Demirer, sorulara, "Böyle ayaküstü sohbet olmuyor. Bir gün tiyatroya gelin orada konuşalım" şeklinde cevap verdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:16
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