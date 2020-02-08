Ata Demirer'e evlilik soruldu!
51 dakika önce
BKM'deki Ata Demirer Gazinosu tüm hızıyla devam ediyor. Sahne sonrası görüntülenen Demirer, "Çok şükür çalışıyoruz. Yine kapalı gişe oynadık" dedi
Oyuncu sevgilisi ile geçtiğimiz aylarda yeniden barışan ve sevgilisi ile baş başa tatil yapan Ata Demirer, evlilik soruları karşısında "Arkadaşlar çok soğuk. Hepinizi öpüyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:41
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