Ata Demirer'e evlilik soruldu! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ata Demirer'e evlilik soruldu! - Son Dakika Magazin

Ata Demirer'e evlilik soruldu!

51 dakika önce

BKM'deki Ata Demirer Gazinosu tüm hızıyla devam ediyor. Sahne sonrası görüntülenen Demirer, "Çok şükür çalışıyoruz. Yine kapalı gişe oynadık" dedi

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Oyuncu sevgilisi ile geçtiğimiz aylarda yeniden barışan ve sevgilisi ile baş başa tatil yapan Ata Demirer, evlilik soruları karşısında "Arkadaşlar çok soğuk. Hepinizi öpüyorum" dedi.

Ata Demirer, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:41 
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