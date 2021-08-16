Ata Demirer evde kaza geçirdi!

Yeni filmi 'Bursa Bülbülü' için hazırlık yapan Ata Demirer evde yaşadığı talihsiz kaza sonrası ayak bileğinden ameliyat oldu.

Yeni filmi 'Bursa Bülbülü' için hazırlık yapan Ata Demirer evde yaşadığı talihsiz kaza sonrası ayak bileğinden ameliyat oldu. Ünlü komedyen filmin çekimlerini ertelediklerini söyledi. Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran Demirer, 'Sevgili dostlar, talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım. Operasyon başarılı geçti iyiyim... Maalesef sonbaharda çekmeyi planladığımız " BURSA BÜLBÜLÜ " filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere.' ifadelerini kullandı.

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