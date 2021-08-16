Ata Demirer, hastanelik oldu! Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası bileğinden operasyon geçirdi

Uzun süredir Marmaris'te yaşayan başarılı oyuncu Ata Demirel, evinde düştü. Ayak bileği zarar gören Demirer, apar topar kaldırıldığı hastanede operasyon geçirdi.
Kaza haberini ve sağlık durumunu 1,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından veren oyuncu, "Sevgili dostlar ,talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden bir operasyon geçirmek durumunda kaldım. Operasyon gayet başarılı geçti iyiyim" dedi.
Yeni filmi Bursa Bülbülü için sete çıkmaya hazırlanan oyuncu, talihsiz kazadan sonra çekimleri ertelemek zorunda kaldığını da söyledi. Sözlerine devam eden ünlü oyuncu, "Maalesef bu durum bizi sonbaharda çekmeyi planladığımız Bursa Bülbülü filmimizin setini ileri bir tarihe ertelemek zorunda bıraktı. Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere" ifadelerini kullandı.
Ata Demirer'in paylaşımını göre Yetka Kopan, Serra Yılmaz, Koray Avcı ve Ebru Cündübeyoğlu başta olmak üzere birçok seveninden "Geçmiş olsun" yorumları yağdı
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