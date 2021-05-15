Ata Demirer müjdeyi verdi! Yeni filmiyle seyirci karşısına çıkıyor

Komedyen ve oyuncu Ata Demirer, 'Bursa Bülbülü' adlı yeni filmi ile ilgili Instagram hesabından paylaşım yaptı.

"Yeni film yeni heyecan" notunu yazan Demirer, filmle ilgili herhangi bir ayrıntı vermedi.

DÖNEM FİLMİ OLACAK

Geçen ay Hülya Koçyiğit'in 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk olan Ata Demirer, pandemi döneminde 'Bursa Bülbülü' adında film yazdığını söyleyerek, "Herhalde yaz başında bitirmiş olacağım. Bir Bursa hikayesi. 1980'li yıllarda geçen müzikal" demişti.