Ata Demirer son durumu paylaştı: Müsilaj gitti, deniz cam gibi!

Türkiye'nin sahil bölgelerini etkisi altına alan müsilaj önce Marmara denizinde orta çıkmış ardından Karadeniz ve Çanakkale'ye kadar yayılmıştı. Yılın belli bölümünü Bozcaada'da geçiren komedyen Ata Demirer, deniz kirliliğine dikkat çekip, müsilajın Kuzey Ege denizini de etkisi altına aldığını söylemişti.

Ünlü isim Çanakkale'de son durumu paylaştı. Twitter hesabından bir video yayınlayan Demirer, 'Şu müsilaj meselesini çok soruyorsunuz o yüzden şu mesajı bırakayım dedim. "Poyraz estiği sürece Kuzey Ege'de müsilaj problemi olamaz. Bakın denize cam! neden, Çanakkale Boğaz'ından çıkıp, müsiller Atina'ya doğru açık denize doğru gidiyor, akıntı o yönde... Ama ne zaman lodos eser o zaman oluyor! Lodos da yazın 3 kez 5 kez oluyor..."