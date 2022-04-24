Ata Demirer Yaren leyleği elleriyle besledi - Son Dakika
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Ata Demirer Yaren leyleği elleriyle besledi

24.04.2022 13:18

Ata Demirer Yaren leyleği elleriyle besledi Güvercinleri terasa konmaya ikna edemeyen Ata Demirer, kuşçu taklidiyle onları ikna etmeyi başardı Bursalı ünlü sanatçı Ata Demirer, ziyaret ettiği Karacabey ilçesinde Yaren leyleği elleriyle besledi.

Ata Demirer Yaren leyleği elleriyle besledi

Güvercinleri terasa konmaya ikna edemeyen Ata Demirer, kuşçu taklidiyle onları ikna etmeyi başardı

BURSA - Bursalı ünlü sanatçı Ata Demirer, ziyaret ettiği Karacabey ilçesinde Yaren leyleği elleriyle besledi.

Bursa Bülbülü filminin hazırlıkları için şu sıralar Bursa'da olan Ata Demirer, Karacabey'i doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ile birlikte gezdi. Demirer, meşhur Yaren leylek hikayesinin kahramanı Adem Yılmaz'ı da evinde ziyaret etti. Sürpriz ziyarette Ata Demirer, hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Bu yıl ilk kez yaren leylekle Yılmaz'ın bahçesinde karşılaşan Demirer, Yaren leyleğe balık attı. Demirer, güvercinleri terasa konmaya ikna edemeyince ise kuşçu taklidiyle onları ikna etmeyi başardı. Demirer, güvercinlere pisipisi deyince de olanlar oldu. Demirer'in o anları sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Ata Demirer Yaren leyleği elleriyle besledi
Ata Demirer Yaren leyleği elleriyle besledi
Ata Demirer Yaren leyleği elleriyle besledi
Ata Demirer Yaren leyleği elleriyle besledi
Ata Demirer Yaren leyleği elleriyle besledi
Ata Demirer Yaren leyleği elleriyle besledi
Ata Demirer Yaren leyleği elleriyle besledi
Ata Demirer Yaren leyleği elleriyle besledi
Ata Demirer Yaren leyleği elleriyle besledi
Ata Demirer Yaren leyleği elleriyle besledi

YORUMLAR
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Vatandaş, köye gelen tilkiyi her gün elleriyle besliyor Vatandaş, köye gelen tilkiyi her gün elleriyle besliyor Prof. Dr. Besler: Okul kantinleri salmonella virüsüne karşı denetlenmeli Prof. Dr. Besler: Okul kantinleri salmonella virüsüne karşı denetlenmeli

Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ata Demirer Yaren leyleği elleriyle besledi - Son Dakika


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