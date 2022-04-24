ATA DEMİRER, YAREN LEYLEĞİ ELLERİYLE BESLEDİ - Son Dakika
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ATA DEMİRER, YAREN LEYLEĞİ ELLERİYLE BESLEDİ

24.04.2022 14:37

BURSA'ya film hazırlıkları için gelen komedyen Ata Demirer, gittiği Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde Yaren leyleği elleriyle besledi.

BURSA'ya film hazırlıkları için gelen komedyen Ata Demirer, gittiği Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde Yaren leyleği elleriyle besledi.

'Bursa Bülbülü' filminin hazırlıkları için kente gelen komedyen Ata Demirer, Karacabey ilçesine gitti. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ile birlikte Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne de giden Demirer, Yaren leylek hikayesinin kahramanı balıkçı Adem Yılmaz'ı da evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Yaren leyleği de gören Demirer, mutluluk yaşadı. Yılmaz'ın hazırladığı balıklarla Yaren leyleği besleyen Demirer'in o anları, Tüydeş'in objektifine de takıldı.

FİLME KONU OLMUŞTU

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in ortaya çıkardığı 'Yaren Leylek ve Adem Amca' hikayesi, 2019 yılında yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alındı. Film, Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel Ödülü'nü kazandı. Öte yandan Karacabey Belediyesi, Yaren leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile seyredilebilmesi için 'www.yarenleylek.com' sitesini devreye aldı. Böylece Yaren leylek, kendisini merak edenlerce de ilgiyle takip edilmeye başlandı. (DHA)

ATA DEMİRER, YAREN LEYLEĞİ ELLERİYLE BESLEDİ
ATA DEMİRER, YAREN LEYLEĞİ ELLERİYLE BESLEDİ
ATA DEMİRER, YAREN LEYLEĞİ ELLERİYLE BESLEDİ
ATA DEMİRER, YAREN LEYLEĞİ ELLERİYLE BESLEDİ
ATA DEMİRER, YAREN LEYLEĞİ ELLERİYLE BESLEDİ
ATA DEMİRER, YAREN LEYLEĞİ ELLERİYLE BESLEDİ
ATA DEMİRER, YAREN LEYLEĞİ ELLERİYLE BESLEDİ
ATA DEMİRER, YAREN LEYLEĞİ ELLERİYLE BESLEDİ
ATA DEMİRER, YAREN LEYLEĞİ ELLERİYLE BESLEDİ
ATA DEMİRER, YAREN LEYLEĞİ ELLERİYLE BESLEDİ

YORUMLAR
500
Ata Demirer Yaren leyleği elleriyle besledi Ata Demirer Yaren leyleği elleriyle besledi Vatandaş, köye gelen tilkiyi her gün elleriyle besliyor Vatandaş, köye gelen tilkiyi her gün elleriyle besliyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATA DEMİRER, YAREN LEYLEĞİ ELLERİYLE BESLEDİ - Son Dakika


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