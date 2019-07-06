Ata Demirer yeni yaşını adada kutladı
21 dakika önce
Ünlü komedyen Ata Demirer 47'nci yaş gününü Bozcaada'da kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:59 Kaynak: İHA
Ünlü komedyen Ata Demirer
47'nci yaş gününü Bozcaada
'da kutladı.
'Eyvah Eyvah
' film serileriyle hem Bozcaada hem de Geyikli
halkının sevgilisi haline gelen Ata Demirer, 47'nci yaş gününü Bozcaada'da kutladı. Kendisine ait teknesiyle denize açılan ünlü komedyen, çektiği eğlenceli mini klibini sosyal medya hesabından paylaştı. Demirer'in paylaşımı kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Kullanıcılar, Ata Demirer'in paylaşımının altına yorum yaparak, ünlü komedyenin yeni yaşını kutladı. - ÇANAKKALE
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