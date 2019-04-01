Ata Eziyet Eden Sürücüye Tepki Yağdı
1 saat önce
Bursa'da atını aracının arkasına bağlayıp ana yolda kilometrelerce koşturan vicdansız sürücü büyük tepki çekti.
Bursa
'da atını aracının arkasına bağlayıp ana yolda kilometrelerce koşturan vicdansız sürücü büyük tepki çekti. Bursa Ankara
otoyolunda aracın arkasına bağlanmış koşan atı gören sürücüler gözlerine inanamadı. Sahibi tarafından aracın arkasına bağlanan atın kilometrelerce koşturulduğu görüldü. Aracıyla hızlı şekilde ilerleyen sürücü atın düşüp ölmesini umursamadan sorumsuz şekilde yoluna devam etti. Atı aracın arkasına bağlayıp koşturan sürücüye vatandaşların tepki gösterdiği görüldü. Uzun süre bu şekilde yola devam eden vicdansız sürücü ara sokaklara dalarak gözden kayboldu.
(Zafer Peker/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:16 Kaynak: İHA
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