Son Dakika Haberleri: Ata Eziyet Eden Sürücüye Tepki Yağdı

Ata Eziyet Eden Sürücüye Tepki Yağdı

1 saat önce

Bursa'da atını aracının arkasına bağlayıp ana yolda kilometrelerce koşturan vicdansız sürücü büyük tepki çekti.

Bursa'da atını aracının arkasına bağlayıp ana yolda kilometrelerce koşturan vicdansız sürücü büyük tepki çekti. Bursa Ankara otoyolunda aracın arkasına bağlanmış koşan atı gören sürücüler gözlerine inanamadı. Sahibi tarafından aracın arkasına bağlanan atın kilometrelerce koşturulduğu görüldü. Aracıyla hızlı şekilde ilerleyen sürücü atın düşüp ölmesini umursamadan sorumsuz şekilde yoluna devam etti. Atı aracın arkasına bağlayıp koşturan sürücüye vatandaşların tepki gösterdiği görüldü. Uzun süre bu şekilde yola devam eden vicdansız sürücü ara sokaklara dalarak gözden kayboldu.

(Zafer Peker/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:16 Kaynak: İHA

Ankara, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'den "İstanbul ve Ankara'yı Biz Kazandırdık" İması Muharrem İnce'den Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili İlk Değerlendirme Geldi CHP'yi Destekleyen Gökhan Özoğuz, "Niye Acun'la Çalıştın" Diyenlere Sert Çıktı Mehmet Özhaseki'den Ankara Seçimleri İçin Son Yorum: Sandıklarda Çok Bariz Hatalar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 18:13:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ata Eziyet Eden Sürücüye Tepki Yağdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]