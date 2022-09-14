Ata işkenceye eden adam, 15 gün hayvan barınağında çalış şartıyla serbest bırakıldı! - Son Dakika
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Ata işkenceye eden adam, 15 gün hayvan barınağında çalış şartıyla serbest bırakıldı!

14.09.2022 17:35

Adana'NIN Merkez Yüreğir ilçesinde yürümediği için ata işkence yapan adam sevk edildiği adliyede 15 gün hayvan barınağında çalışmak kaydıyla serbest bırakıldı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde 12 Eylül günü meydana gelen olay insanlığımı sorgulattı. İddiaya göre Levent Y., yürümeyen atına işkence yaparken görüntülenmiş, bu da sosyal medyada yayılınca gözaltına alınmıştı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Zanlı ifadesinde pişman olduğunu söyleyip alkollü olduğunu belirttikten sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakemliğine çıkartılan zanlıya hakim ders gibi ceza verdi. Zanlı hayvan barınağında 15 gün çalışmak koşuluyla serbest kaldı.

Ata işkenceye ders gibi ceza! 15 gün hayvan barınağında çalışacak

ATIN ÜZERİNDEN DÜŞTÜ

Ayrıca zanlının dövdüğü atın üzerinden düşerek dün akşam omzunu kırdığı da ortaya çıktı. Zanlının önümüzdeki günlerde hayvan barınağında çalışmaya başlaması bekleniyor. Şahsın bir vatandaş tarafından çekilen görüntüsünde de pişman olduğunu söylediği ve omzunun kırık olduğu görüldü.

Ata işkenceye ders gibi ceza! 15 gün hayvan barınağında çalışacak
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Kaynak: İHA

12 Eylül Darbesi, Akdeniz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ata işkenceye eden adam, 15 gün hayvan barınağında çalış şartıyla serbest bırakıldı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ata işkenceye eden adam, 15 gün hayvan barınağında çalış şartıyla serbest bırakıldı! - Son Dakika
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