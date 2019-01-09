Ata Kavşağı'nda İncelemelerde Bulundu
2 saat önce
Balıkesir'in Edremit İlçesinde Belediye Başkanı Kamil Saka, yeni düzenlemesi yapılan Ata Kavşağında incelemelerde bulundu.
Balıkesir
'in Edremit
İlçesinde Belediye Başkanı Kamil Saka
, yeni düzenlemesi yapılan Ata Kavşağında incelemelerde bulundu.
Yeni düzenlemesi yapılan ve Edremit ilçe Merkezine Balıkesir yönünde ilk giriş olarak hizmet veren Ata Kavşağındaki çalışmaları Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka yerinde inceledi. Başkan Saka "E-87 Karayolu üzerinde Ata Kavşağı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün başlattığı bağımsızlık savaşında Edremit halkının gösterdiği kahramanlığın yanı sıra Edremit'in sosyal ve kültürel değerleri ile tarihini yansıtan anıt heykel çevresinde devam eden peyzaj düzenleme çalışmalarını yerinde inceliyor, ilgili personel arkadaşlarımdan bilgi alıyorum."dedi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:28 Kaynak: İHA
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