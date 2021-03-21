Ata Konak, gün yüzüne çıkacak - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadeleyi başlatmak için geldiği Erzurum'da bir hafta kadar kaldığı tarihi konağın istimlak edileceğini açıkladı.

Erdal Güzel başkanlığındaki Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, Prof. Dr. Ömer Özden, Gazeteci- Yazar Kadir Sabuncuoğlu, emekli Albay Sabri Topdağı, emekli Eğitimciler Abdurahman Zeynel ve Hami Akbaba'dan oluşan Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

ERVAK heyetine Büyükşehir Belediyesinin projelerini anlatan Başkan Mehmet Sekmen, Milli Mücadelenin temellerinin atıldığı ve Atatürk'ün bir hafta kaldığı konağın istimlak edileceğini bildirdi. Tarihin gölgesinde kalan Atatürk evini, istimlak sonrası aslına uygun olarak restore ettireceklerine işaret eden Başkan Mehmet Sekmen, Ulucami ile Bölge İdare Mahkemesi arasında kalan bölgede istimlak çalışmalarını başlattıklarını belirtti. Tarihi mekanları onarımdan geçireceklerini anlatan Sekmen, bu alana iki katlı işyerleri yapacaklarını söyledi. Tarihi Taşambarları otantik bir çarşıya dönüştüreceklerini anımsatan Sekmen, Üç Kümbetlerin olduğu bölgede yaptırılan Millet Bahçesinin de bu yıl hizmete gireceğini sözlerine ekledi.

Genel Sekreter Zafer Aynalı'nın da hazır bulunduğu görüşmede Başkan Erdal Güzel, Kültür Yolu Projesinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti. Tarihin gün yüzüne çıkarılmasının önemine vurgu yapan Erdal Güzel, ETÜ bünyesinde Erzurum Şehir Arşivinin oluşturulma çalışmalarına sağladığı katkılarından dolayı da Başkan Sekmen'i takdir ettiklerini bildirdi. ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Erzurum'un çehresini değiştiren bu tür çalışmaların devam etmesini istedi ve Başkan Sekmen'e ERVAK'ın plaketini takdim etti.

Konakta askerliğe veda etti

Mustafa Kemal Üçüncü Ordu Müfettişi olarak, 3 Temmuz 1918'de geldiği Erzurum'da ilk olarak, Mevkii Müstahkem Kumandanlığına bağlı Erzurum Kale Muhafızlığı olarak kullanılan konağa yerleşti. Cumhuriyet Caddesinde, tarihi kale ile Cimcime Sultan kümbetinin karşısındaki konakta, 3-9 Temmuz günlerini geçiren Mustafa Kemal, askeri görevinden ayrılma kararını yine bu konakta verdi. Mustafa Kemal konakta ilk toplantıyı Rauf Orbay, Mazhar Müfit, Kazım Dirik, Vali Münir Bey, İbrahim Süreyya, Binbaşı Refik Saydam ile yaptı. Günümüzde yıkılmaya yüz tutan konağın Cumhuriyet Caddesine bakan bahçesi ise işyerleri ile çevrili bulunuyor. - ERZURUM