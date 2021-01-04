Ata mesleği demircilikte yarım asırlık yolculuk - Son Dakika

Ata mesleği demircilikte yarım asırlık yolculuk

04.01.2021 12:17
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- Ata mesleği demircilikte yarım asırlık yolculuk Düğmeli evleriyle meşhur Ormana'nın son demircisi Antalya'nın İbradı ilçesinde 68 yaşındaki Ali Aldemir, ata mesleği olan demirciliğe yarım asırdır devam ediyor.

- Ata mesleği demircilikte yarım asırlık yolculuk

Düğmeli evleriyle meşhur Ormana'nın son demircisi

ANTALYA - Antalya'nın İbradı ilçesinde 68 yaşındaki Ali Aldemir, ata mesleği olan demirciliğe yarım asırdır devam ediyor.

Ormana Mahallesi'nde 4. kuşak demirci ustası olan Ali Aldemir, 30 metrekare dükkanında yarım asırdır demircilik yapıyor. Babasından kalan dükkanda 53 yıldır demire hayat veren Aldemir, çırak bulamadığı için mesleğin son temsilcisi olduğunu ve demirciliğin kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Çocuk yaşta başladığı demirciliği yıllardır özveriyle sürdüren Aldemir, mahallenin ihtiyacı olan tarım aletleri yaptığını belirterek, "Tahra, balta, orak, keser, at nalı yapıyorum. Eski işlerimiz bitti ama gelen müşterinin ihtiyacını görüyoruz" dedi.

"Dördüncü kuşak demirci"

Mesleği babasından öğrendiğini ifade eden Ali Aldemir, şunları anlattı: "Bu meslek bana ata mesleğidir. Ben dördüncü kuşağım. Babam, dedem ve dedemin babası da demircilik yapıyormuş. Halen devam ediyorum. Ömrüm olduğu müddetçe devam edeceğim. Mesleğe 16-17 yaşında babamın yanında başladım. Daha sonra askere gittim. Askere gidip geldikten sonra yeniden başladım. 1976 yılında babam vefat etti. Babam vefat edinceye kadar birlikte 51 yıl demircilik yaptık. Yanıma hiç çırak bulamadım. Çıraklık eskidenmiş. Şimdi hiç kimse zanaata heves etmiyor. Kendim elimden geldiği kadar vakit geçirmek için çalışıyorum. Tahra, keser, orak, balta vb. birçok alet yapıyorum. Daha önceden atlara ve merkeplere nal çakardık. Fakat merkepte kalmadı. Hayvan eskiden çoktu. Her evde birer hayvan vardı. Çift ekerlerdi. Kendim emekliyim. Bu zanaatı kaybolmasın diye yapıyorum. Eskisi gibi iş yok. Bir oğlum var. Oğlum bu mesleğe heves etmedi. Bu meslekte tamamen kaybolmaya başladı. Birkaç yıl sonra hiç kalmaz."

" Akseki'de bile onlarca demirci ustası vardı"

Eskiden İbradı ilçe olmadan önce Ormana'nın Akseki'ye bağlı olduğunu anlatan Ali Aldemir, "Bizim çocukluğumuzda Akseki'de onlarca demirci dükkanları vardı. Hatta o mahallenin ismi bile halen Demirciler Mahallesi diye geçer. Demirci dükkanlarında onlarca demirci ustaları vardı. Demir seslerinden geçilmezdi. Şimdi Akseki merkezde bile usta kalmadı. Onlarca zanaatın kaybolduğu gibi bu meslekte artık kayboldu sayılır".diye konuştu.

Ata mesleği demircilikte yarım asırlık yolculuk
Ata mesleği demircilikte yarım asırlık yolculuk
Ata mesleği demircilikte yarım asırlık yolculuk
Ata mesleği demircilikte yarım asırlık yolculuk

Demirci, Antalya, Ormana, İbradı, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ata mesleği demircilikte yarım asırlık yolculuk - Son Dakika


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