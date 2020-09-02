Ata mesleği için öğretmenliği bıraktı, tekne ve yat üretiyor - Son Dakika

Ata mesleği için öğretmenliği bıraktı, tekne ve yat üretiyor

Ata mesleği için öğretmenliği bıraktı, tekne ve yat üretiyor 4. kuşak olarak dededen gelen mesleği yaşatıyor Ata mesleği olarak nitelendirdiği işi yapmak için öğretmenlik mesleğini bırakıp Tekkeönü sahilindeki atölyenin başına geçen 57 yaşındaki Dursun Gür, kardeşi ve 2 oğlunun yanı sıra 15...

Ata mesleği için öğretmenliği bıraktı, tekne ve yat üretiyor

4. kuşak olarak dededen gelen mesleği yaşatıyor

BARTIN - Ata mesleği olarak nitelendirdiği işi yapmak için öğretmenlik mesleğini bırakıp Tekkeönü sahilindeki atölyenin başına geçen 57 yaşındaki Dursun Gür, kardeşi ve 2 oğlunun yanı sıra 15 kişilik ekibiyle birlikte ahşap tekne ve lüks yatlar üretiyor. Üretilen ahşap tekne ve lüks yatlar Amerika'dan İngiltere'ye kadar dünyanın birçok ülkesindeki alıcılarına teslim ediliyor.

Geçmişte Osmanlı donanması için dev gemiler inşa edilen Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Tekkeönü sahilinde bugün lüks yatlar üretiliyor. Ata mesleği olarak nitelendirdiği işi yapmak için öğretmenlik mesleğini bırakıp Tekkeönü sahilindeki atölyenin başına geçen 57 yaşındaki Dursun Gür'de kardeşi ve 2 oğlunun yanı sıra 15 kişilik ekibiyle birlikte; İngiltere, Almanya, Hollanda, İsrail, Yunanistan ve Amerika gibi ülkelere gönderilmek üzere 30-40 metre büyüklüğünde ahşap gezi teknesi ve lüks yatlar inşa ediyor.

Ahşap gemi-tekne yapım işinin yüzyıllardır babadan oğula miras kalarak devam ettiği bölgede yapımı tamamlanan ahşap tekne ve lüks yatlar Amerika dahil dünyanın dört bir yanındaki alıcıları ile buluşuyor.

Ata mesleği olarak nitelendirdiği işi yapmak için öğretmenlik mesleğini bırakıp Tekkeönü sahilindeki atölyenin başına geçen 57 yaşındaki Dursun Gür'de kardeşi ve 2 oğlunun yanı sıra 15 kişilik ekibiyle birlikte; İngiltere, Almanya, Hollanda, İsrail, Yunanistan ve Amerika gibi ülkelere gönderilmek üzere 30-40 metre büyüklüğünde ahşap gezi teknesi ve lüks yatlar inşa ediyor.

Amerikalı bir vatandaş tarafından sipariş edilen, okyanus aşabilecek kabiliyete sahip 8 kamaralı, 30 metre boyunda ve 7,5 metre enindeki lüks yat inşasının sürdüğü atölyede farklı boyutlarda tekne ve yat modellerinin de inşa çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor.

"Yüzyıllardır tekne imalatı sürüyor"

Büyük dedesi tarafından 118 yıl önce kurulan atölyede ahşap tekne ve yat yapım işini 4'üncü kuşak olarak sürdüren Dursun Gür, atölyelerinin bulunduğu Tekkeönü sahilinde Osmanlı donanmasına da gemiler inşa edildiğini ifade ederek "Memleketimizin bu bölgesinde yüzyıllardır tekne imalatı sürüyor. Osmanlı donanmasına tekne yapımına varıncaya kadar. Osmanlının son zamanlarında ve Cumhuriyetin ilk yılları yük taşıma amacıyla kullanılan çektirme dediğimiz tekneler yapılıyordu. Daha sonra bunlar 1950, 60, 70'lere kadar devam etti. 1960'lardan sonra alamatra olarak isimlendirdiğimiz balıkçı motorlarının üretimlerine döndü iş. 1980'lerde turizmin gelişmesiyle de artık gezi tekneleri ve yatlar yapılmaya başlandı. Bende dedem ve büyük dedemden kalan bu mesleği 1986'dan beri 2 oğlum ve kardeşimle beraber sürdürüyorum." dedi.

"Öğretmenliği bıraktım"

Ata mesleğini sürdürebilmek için öğretmenlik mesleğini de bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Gür, "Ben öğretmen oldum ama bu mesleği de yapıyordum. Bu bizim aile mesleği. 4 seneye yakın öğretmenlik yaptım. Daha sonra yurt dışından işler gelmeye başlayınca il dışına çıkmam gerekiyordu. Öğretmenlik yaptığım için il dışına çıkamıyordum o yüzden öğretmenliği bıraktım." dedi.

"Dünyanın pek çok ülkesine tekneler yapıp gönderdik"

Amerika'dan sipariş edilen lüks yat inşasının devam ettiği atölyede farklı boyut ve özelliklerde gezi teknelerinin de inşasının sürdüğüne değinen Gür, "Burada Amerikalı bir vatandaş tarafından sipariş edilen, okyanus aşabilecek kabiliyete sahip 8 kamaralı, 30 metre boyunda ve 7,5 metre enindeki lüks yat inşası devam ediyor. Tabi atölyemizde farklı boyutlarda tekne ve yat modellerinin de inşa çalışmalarını sürdürüyoruz. Daha önce Hollanda, Almanya ve İngiltere gibi dünyanın pek çok ülkesine tekneler yapıp gönderdik." diye konuştu.

"Yeni ustalar yetişmesi şu an çok zor oluyor"

Ahşap tekne ve yat imalatındaki yetişmiş elaman açığına da dikkat çeken Gür, "Bölgede yeni usta yetişmesi son senelerde çok azaldı. Bundan 30 sene 40 sene önce bölgemizde ilkokuldan mezun olan her çocuk biz 'kayık yanı' deriz buraya uğruyordu. Onların içinden iyi ustalar ve iyi mimarlar çıkıyordu. Ama son senelerde kabiliyetli ve zeki öğrenciler yüksek tahsil yaptığından alttan yeni ustalar yetişmesi şu an çok zor oluyor ve çok nadir eleman yetişiyor." ifadelerine yer verdi.

Ata mesleği için öğretmenliği bıraktı, tekne ve yat üretiyor

Amerika Birleşik Devletleri, Dursun Gür, Gür, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 16:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ata mesleği için öğretmenliği bıraktı, tekne ve yat üretiyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli idam tartışmalarını yeniden gündeme getirdi Rüzgarda uçan şapkasını yakalamak isterken traktörden düşüp öldü Palamudun fiyatı bir günde 12 TL'den 8 TL'ye düşünce balıkçı tezgahlarında uzun kuyruklar oluştu 5 aylık hamile olduğunu açıklayan Meryem Uzerli, bebeğinin babasını gizledi Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay'a saldıran 3 şüpheli tutuklandı Akrep ve Yengeçlere güzel haber! Astrolog Aysun Koç, Balık burcunda gerçekleşen Dolunay'ı yorumladı Ünlü şarkıcı Lara'nın evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü Adliye önünde silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı Fenerbahçe'yle davalık olan Max Kruse'nin Union Berlin'de lisansı çıktı Kayıp olarak aranan katibin otomobili sulama kanalında bulundu, kendisi ortada yok Aycan Yanaç'tan Survivor itirafı: Bir ara adadan kaçmaya çalıştım 16 yaşındaki genç, eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu tabanca kabzasıyla döverek öldürdü Paylaştığı video ile Atatürk'e hakaretler eden şahıs, sosyal medyayı ayağa kaldırdı İmparator Tatlıses ekranlara dönüyor! İbo Show, Star TV'de yayınlanacak Lionel Messi'nin babası Jorge'den, ayrılık için ilk resmi açıklama: Barcelona'da kalması zor görünüyor
Beyoğlu'nda milyonluk lüks aracıyla karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı Beyoğlu'nda milyonluk lüks aracıyla karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı         
13:06
Liselerde yeni dönem başlıyor! Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı Liselerde yeni dönem başlıyor! Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı         
12:55
Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı         
12:48
Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi için çalışma başlatıldı Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi için çalışma başlatıldı         
12:25
Al Ittihad'dan Garry Rodrigues itirafı: Olympiakos'a satıp sözleşmesinden kurtulmak istiyoruz Al Ittihad'dan Garry Rodrigues itirafı: Olympiakos'a satıp sözleşmesinden kurtulmak istiyoruz         
12:18
Korona semptomlarında kan grubu belirleyici rol oynuyor: A grubu ağır, 0 grubu hafif atlatıyor Korona semptomlarında kan grubu belirleyici rol oynuyor: A grubu ağır, 0 grubu hafif atlatıyor         
12:09
Diyarbakır diken üstünde: Koronavirüste birinci dalganın ikinci piki yaşanıyor Diyarbakır diken üstünde: Koronavirüste birinci dalganın ikinci piki yaşanıyor         
11:58
G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü, Sekidika'yı denedi ancak beğenmeyip gönderdi G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü, Sekidika'yı denedi ancak beğenmeyip gönderdi         
11:38
Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı         
11:34
Evden kepçeyle çıkarılabilen cansız beden sonrası, mahalleli temizliğe girişti Evden kepçeyle çıkarılabilen cansız beden sonrası, mahalleli temizliğe girişti         
11:33
Dehşete düşüren kaza! Talihsiz kadın kucağındaki çocuğuyla yola savruldu Dehşete düşüren kaza! Talihsiz kadın kucağındaki çocuğuyla yola savruldu         
11:26
'Festivale gidiyorum' dedi, 8 yıldır dönmedi 'Festivale gidiyorum' dedi, 8 yıldır dönmedi         
11:17
Şanlıurfalı vatandaş, yıllardır geçimini litresi 10 milyon dolar olan akrep sıvısını üreterek sağlıyor Şanlıurfalı vatandaş, yıllardır geçimini litresi 10 milyon dolar olan akrep sıvısını üreterek sağlıyor         
11:08
Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan 3. kez anne olacak Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan 3. kez anne olacak         
11:07
Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti         
10:16
Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez uygulandı! Şikayetleri son bulan kadın 1 günde ayağa kalktı Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez uygulandı! Şikayetleri son bulan kadın 1 günde ayağa kalktı         
10:16
Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti         
09:51
Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı         
09:41
Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkı: 55 bin lira daha istediler Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkı: 55 bin lira daha istediler         
09:37
Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı         
09:34
Dere yatağında ölü bulunmuştu! Minik Merve'nin midesinden çamur çıktı Dere yatağında ölü bulunmuştu! Minik Merve'nin midesinden çamur çıktı         
09:30
Aksiyon filmlerindeki gibi kaza! Kontrolden çıkan kamyonet uçurumda asılı kaldı Aksiyon filmlerindeki gibi kaza! Kontrolden çıkan kamyonet uçurumda asılı kaldı         
09:19
Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var         
08:55
Aileler engel olunca kendisinden 10 yaş büyük yürüme engelli sevdiği kızı kaçırdı Aileler engel olunca kendisinden 10 yaş büyük yürüme engelli sevdiği kızı kaçırdı         
08:49
Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu         
08:28
Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
07:57
Doğum masrafını ödeyemeyen çift bebeklerini hastaneye sattı Doğum masrafını ödeyemeyen çift bebeklerini hastaneye sattı         
23:50
Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Can Bonomo ilk kez konuştu Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Can Bonomo ilk kez konuştu         
23:46
Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı         
22:32
Kadın yolcu, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü Kadın yolcu, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü         
19:20
8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü 8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü         
17:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2020 16:32:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ata mesleği için öğretmenliği bıraktı, tekne ve yat üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei