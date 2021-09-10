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Ata mirasını harabe halde görmeye dayanamayınca mülkünü devretti - Son Dakika

Ata mirasını harabe halde görmeye dayanamayınca mülkünü devretti

10.09.2021 18:27

Ata mirasını harabe halde görmeye dayanamayınca mülkünü devretti 16. yüzyıldan kalma hamamı belediyeye devretti: "Tek isteğim dedemin isminin verilmesi" Kocaeli'de 16.

Ata mirasını harabe halde görmeye dayanamayınca mülkünü devretti

16. yüzyıldan kalma hamamı belediyeye devretti: "Tek isteğim dedemin isminin verilmesi"

KOCAELİ - Kocaeli'de 16. yüzyılda dedesi tarafından yaptırılan hamamı harabe halde görmeye dayanamayan Necmi Kurtuluş, restorasyon çalışmasının yapılması için tarihi yapıyı arazisi ile birlikte Gölcük Belediyesi'ne devretti. "Burası artık bizim değil, toplumun eseri olacak" diyen Kurtuluş, tek isteğinin hamama dedesinin isminin verilmesi olduğunu söyledi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Yukarı Halıdere Mahallesi'nde bulunan tarihi hamamın, günümüze kazandırılması için çalışmalar başlatıldı. Halıdere bölgesinde yaşayan Necmi Kurtuluş (69), 16. yüzyılda dedesi Hacı Nuri tarafından yaptırılan tarihi hamamı, arazisi ile birlikte Gölcük Belediyesi'ne devretti. Osmanlı döneminde inşa edilen, 1950 yılına kadar faaliyetlerini sürdüren hamamın restore edilmesini talep eden Kurtuluş, kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından hamama dedesi Hacı Nuri'nin isminin verilmesini talep etti.

"Tarihi eser olduğunu düşünememişler"

Yukarı Halıdere Mahallesi'nin Osmanlı köyü olduğunu söyleyen Necmi Kurtuluş, hamamın geçmişinin de en az 500 yıl öncesine dayandığını söyledi. Yukarı Halıdere'nin 1950 yılından sonra sahil kesimine taşındığını ifade eden Kurtuluş, "Burada yaşayan köylüler, 1950 yılından sonra kendi arazileri olan sahil kesimine taşınmışlar. Fakat o günün şartlarına göre bu alanların tarihi eserlerini koruyamamışlar. Bunların tarihi eser olduğunu düşünememişler" dedi.

"Su borularını söküp, altın ve maden aramışlar"

Hem tarih eser, hem de dedesinin mirası olan hamamın yok olmaması için Gölcük Belediyesi'ne başvurduklarını anlatan Kurtuluş, şöyle konuştu:

"Bize ait olan hamamın mülkünü, toprağı ile birlikte Gölcük Belediyesi'ne devrettik. Şuan bu yer Gölcük Belediyesi'nin. Belediye ise çalışmalar tamamlandıktan sonra bu tarihi eseri günümüze kazandırmak için müze haline getirecekmiş. Dedem Hacı Nuri tarafından yaptırılan hamam, yaklaşık 70 yıl önce de çalışıyormuş. Köyün örf ve adetlerine göre, düğünden önce damatlar bu hamam girer, çıktıktan sonra ise hamamın ön tarafında çeşitli hediye takdim törenleri olurmuş. Hamam o günden sonra da çalışamaz hale gelmiş. Hamamın su boruları kurşundan yapılma ama maalesef bu yapı büyük darbe görmüş. Bazı kişiler hamamın su borularını söküp, altın ve maden aramışlar, mermeri sökmüşler"

"Tek isteğimiz isminin yazılması"

69 yaşındaki Necmi Kurtuluş, ata yadigarı hamamın kendisini duygulandırdığını belirterek, "Bu hamam bana geçmişimizi hatırlatıyor. Tekrar günümüze kazandırılması bizim için büyük gurur. Burası artık bizim değil, toplumun eseri olacak. Bizim sadece tek talebimiz; çalışmalar tamamlandıktan sonra bu hamama dedemiz Hacı Nuri'nin isminin verilmesi. Onun ismi yazılsın, başka da bir şey istemiyoruz" sözlerine ekledi.

Kurtuluş, çalışmalarından dolayı Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e teşekkürlerini sundu.

Ata mirasını harabe halde görmeye dayanamayınca mülkünü devretti
Ata mirasını harabe halde görmeye dayanamayınca mülkünü devretti
Ata mirasını harabe halde görmeye dayanamayınca mülkünü devretti
Ata mirasını harabe halde görmeye dayanamayınca mülkünü devretti

Gölcük Belediyesi, Halıdere, Kocaeli, Gölcük, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ata mirasını harabe halde görmeye dayanamayınca mülkünü devretti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ata mirasını harabe halde görmeye dayanamayınca mülkünü devretti - Son Dakika
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