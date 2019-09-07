Ata'mızın İzmir'e verdiği en büyük hediye

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Yıldız Günay'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile fon bağışçıları ve davetliler katıldı. Velileriyle birlikte Soma'dan Balıkesir Çocuk Köyü'ne gelen yaklaşık 100 öğrenci gün boyunca doyasıya eğlenirken yeni eğitim - öğretim yılına mutlu bir başlangıç yapacak olmanın heyecanını yaşadı.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan faciada hayatını kaybeden madencilerin çocuklarının eğitimlerine destek olmak amacıyla aynı yıl içerisinde Soma Umut Fonu'nu kuran Türk Eğitim Vakfı (TEV), her yıl olduğu gibi bu yıl da okula dönüş için gün sayan çocuklarla bir araya geldi. 6 Eylül 2019 Cuma günü Türkiye'nin en büyük çocuk eğlence merkezi olan Balıkesir Çocuk Köyü'nde düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

"Okula Dönüş" etkinliği günü Soma'dan Balıkesir Çocuk Köyü'ne gelen 100'e yakın öğrenci ve ailesi, burada Türk Eğitim Vakfı (TEV) yetkilileri tarafından karşılandı. Türk Eğitim Vakfı (TEV) Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ve Türk Eğitim Vakfı (TEV)Genel Müdürü Yıldız Günay'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile fon bağışçıları ve davetliler katıldı.

Rona Yırcalı: Hayata karşı daha güçlü durmanızı sağlamak için yanınızdayız!

Konuşmasına çocuklara hitap ederek başlayan Türk Eğitim Vakfı (TEV)Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, "2014 yılında sizlerle tanışmamızın üzerinden beş yıl geçti. Bu sürede kiminiz liseye, kiminiz üniversiteye başladı. Başarılarınızı büyük bir gurur ve mutlulukla takip ediyoruz. Hayata karşı daha güçlü durmanızı sağlamak için yanınızda olmaya devam edeceğiz. Hepinize yeni eğitim yılında başarılar diliyorum, bizi ve ailelerinizi gururlandırmaya devam edeceğinizden hiç şüphemiz yok" dedi. Velilerin güçlü duruşunun cesaret verici olduğunu dile getiren Yırcalı, çocukların da aileleri gibi güçlü durabilmeleri için eğitimlerine destek olmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Bu yıl 140 Somalı öğrenci burs desteği alacak

"Soma Umut Fonu"nun bağışçılarına, katkıları ve etkinlikte çocukları yalnız bırakmadıkları için teşekkür eden Rona Yırcalı, bireysel ve kurumsal destekler ile fonun beş yılda 5 milyon TL'nin üzerine çıktığını açıkladı. 112 kurum ve iki bini aşkın bireysel destekçinin fona katkı sunduğunu ifade eden Yırcalı, bu sayede 2019 – 2020 eğitim öğretim yılında 140 öğrenciye burs desteği sağlanacağını ifade etti.

Başarılı öğrencilere eğitim hayatının sonuna dek burs desteği

Bursiyerlerden 10'unun üniversite öğrencisi olduğunu vurgulayan Türk Eğitim Vakfı (TEV) Yönetim Kurulu Başkanı sözlerini, bu yıl "Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin adında yeni bir kampanyaya başladık. Eğitim birey için güçtür, haktır. Özellikle yaşadıkları tüm zorluk ve acılara rağmen azimle devam etmeye, okumaya çalışanlar için tek fırsattır. Bu fırsat eşitliğinin Somalı çocuklarımız için ne denli önemli olduğunun farkındayız. Hikayelerinin kaldığı yerden umutla devam etmesi için, eğitimlerini kaybetmemeleri için var gücümüzle çalışıyoruz" diyerek tamamladı.

Marka ve kurumlardan projeye destek

Çocuklar için özel olarak düzenlenen etkinliğe birçok önemli marka destek verdi. Tüpraş ,Ünilever, Nescafe ve Balıkesir Levent Kırtasiye, Vefa Şekerleme öğrencilere özel olarak hazırladığı armağanları ile projeye destek oldu.Etkilik tarafında ise; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu Çocuklara Ebru eğitimi verirken, Mavi At Cam Atölyesi,Akıl Oyunları Atölyesi,Ala Sanat Atölyesi hazırladığı atölye çalışmaları ile çocuklara eğlenceli bir gün yaşattı.

Trambolinden cam atölyesine eğlence dolu gün

Karşılamanın ardından "Okula Dönüş" etkinliği için Balıkesir Çocuk Köyü oyun alanına giriş yapan çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi. Trambolin, macera parkı, kaydırak ve top havuzunda doyasıya eğlenen çocuklar ayrıca, kendileri için özel olarak düzenlenen atölye çalışmalarına da katıldı. Ebru ve cam atölyelerinde yeteneklerini gözler önüne seren çocuklar, akıl oyunları masasında ise heyecanlı anlar yaşadı. Dileyen veliler çocuklarının eğlencesine ortak olurken dileyenler de parkın kafeteryasında sohbet ederek keyifli bir gün geçirdi.

Rakamlarla Soma Umut Fonu

Soma Umut Fonu, 2014 yılında yaşanan faciada hayatını kaybeden madencilerin çocuklarının eğitimlerine destek olmak amacıyla aynı yıl içerisinde oluşturuldu.

Bireysel ve kurumsal bağışlarla büyüyen fon, günümüz itibarıyla ödenmiş ve taahhütleri ile birlikte 5 milyon TL'nin üzerine çıktı.

Fona bu zamana kadar 112 kurum ve iki binin üzerinde bireysel bağışçı destek verdi.