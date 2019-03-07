Son Dakika Haberleri: Ata'nın Gelişi Anısına Bisiklet Turu

Ata'nın Gelişi Anısına Bisiklet Turu

42 dakika önce

Muratpaşa Belediyesi, Antalya Bisiklet Platformu'nu oluşturan bisiklet kulüpleri ve dernekleriyle Atatürk'ün Antalya gelişinin 89'uncu yıl dönümünde bisiklet turu düzenlendi.

Ata'nın Gelişi Anısına Bisiklet Turu, System.String[]
Muratpaşa Belediyesi, Antalya Bisiklet Platformu'nu oluşturan bisiklet kulüpleri ve dernekleriyle Atatürk'ün Antalya gelişinin 89'uncu yıl dönümünde bisiklet turu düzenlendi.

Tur için bisikletçiler, akşam saatlerinde tarihi Üç Kapılar'da buluştu. Buradan pedallara basan bisikletçilerin ilk durağı Atatürk Evi oldu. Atatürk Evi önünde saygı duruşunun ardından bisikletçiler Tevfik Işık Caddesi, Falez 2 Park ve eski Lara Caddesi'nden Muratpaşa Belediyesi'nin Ziya Gökalp Parkı içinde bulunan Denizyüzü Kafe'ye kadar pedalladı. Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarının yer aldığı flamalar taşıyan bisikletçileri burada Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz karşıladı.

Diğer yandan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 89'inci yıl dönümü dolayısıyla Konyaaltı Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendiği Koray Avcı konserine katıldı. Başkan Uysal, Atatürk'ün Antalya'yı ilk ziyaretinde Muratpaşa'da Erenkuş mevkiinde durup "Şüphesiz ki, Antalya dünyanın en güzel şehridir" dediğini hatırlatarak "İşte bizlere düşen görev Antalya'yı o güzel şehir olarak koruyup geleceğin kentleri arasına taşımaktır" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:28 Kaynak: İHA

Antalya, Mustafa Kemal Atatürk, Muratpaşa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özel Yurtta, Hoca Öğrenciyi Tuvalete Sokarak Dövdü Kripto Para Birimi Bitcoin İle 2018 Yılında Türkiye'de 9 Konut Satıldı

Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural Mahkeme Salonuna Girerken Göz Göze Geldi Masabaşı İşi Bırakıp, Çöp Kamyonunun Direksiyonuna Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 11:10:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ata'nın Gelişi Anısına Bisiklet Turu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]