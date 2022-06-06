Ata Portföy Genel Müdürü Gerz: Yatırımcılar Orta ve Uzun Vadeli Pozisyona Girmekten Kaçınıyorlar

Fon yönetimi alanında hizmet veren Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz, Türkiye'nin politika faizini yüzde 14'te tutmasının Türk lirasının değer yitirmesine ve döviz rezerv kaybına neden olduğunu belirterek, "Turizmin canlı geçmesi sayesinde yaz dönemi ciddi bir kriz yaşanmasa bile yatırımcılar orta ve uzun vadeli pozisyona girmekten kaçınıyorlar" dedi.

Ata Portföy'ün 2022 mayıs ayı raporuna göre Türk lirası yatırımcısının kendisini enflasyona karşı korumak için gayrimenkul, emtia ve hisse senedi yatırımlarına yöneldiğini belirten şirketin Genel Müdürü Mehmet Gerz, şu değerlendirmeleri yaptı:

"YATIRIMCILAR ORTA VE UZUN VADELİ POZİSYONA GİRMEKTEN KAÇINIYORLAR"

"Dünyada yüksek enflasyon nedeniyle faizler artarken, Türkiye'nin politika faizini yüzde 14'te tutması Türk lirasının değer kaybetmesine ve döviz rezerv kaybına neden oluyor. Seçimlere bir yıl kala büyüme ve istihdamı önceleyen politikalar, enflasyonun daha da yükselmesine neden olabilir. Turizmin canlı geçmesi sayesinde yaz dönemi ciddi bir kriz yaşanmasa bile yatırımcılar orta ve uzun vadeli pozisyona girmekten kaçınıyorlar.

"TL YATIRIMCISI GAYRİMENKUL, EMTİA VE HİSSE SENEDE YÖNELDİ"

Türk lirası yatırımcısının kendisini enflasyona karşı korumak için gayrimenkul, emtia ve hisse senedi yatırımlarına yöneldi. Buna paralel biz de Ata Portföy Varlık Dağılımı Modeli'mizde kısa vadeli TL alokasyonunu yüzde 15'ten yüzde 5'e düşürürken, hisse senedini yüzde 35'ten yüzde 40'a; Eurobond ağırlığımızı da yüzde 20'den yüzde 25'e çıkartıyoruz. Kalan yüzde 30'luk kısmı ise emtia ağırlıklı global tematik fonlarda değerlendirilmesini öneriyoruz. Emtia sınıfında özellikle gıda ve tarımsal emtianın uzun vadeli bir yükseliş döneminin başında olduğunu düşünüyoruz."