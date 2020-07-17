Ata sokakların asfaltı tamamlandı - Son Dakika

Ata sokakların asfaltı tamamlandı

Çorum Belediyesi Ata Sokaklarda asfalt çalışması yaptı.

Çorum Belediyesi Ata Sokaklarda asfalt çalışması yaptı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Ata Sokaklarda devam eden asfalt çalışmasın Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel ve Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin ile birlikte inceledi.


Çorum'un değişik bölgelerinde alt ve üst yapı çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Aşgın, "Ata Caddesinde daha önce yeni yol ve altyapı çalışmaları yapmıştık. Şimdi de asfaltla ilgili son rötuşlarımızı yapıyoruz. Ata 19, 20 ve 23. sokaklara toplam Bin 250 ton asfalt serimi gerçekleştirmiş oluyoruz. Şehrimizin her mahallesinde, her noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Buradaki çalışmalarımızdan sonra Ulukavak Mahallesi Çamdeğirmeni Sokaklara geçeceğiz. Birçok noktada asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimiz adeta şantiyeye döndü. Şehrimizin iklim şartları elverdiği sürece bu yılki asfalt hedefimiz olan 100 bin tona ulaşacağız. Muhtarlarımızla birlikte istişareli bir şekilde mahallelerimizdeki eksikliklerimizi gideriyoruz. Tüm mahalle muhtarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ÇORUM

Halil İbrahim Aşgın, Ali Şahin, Çorum, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ata sokakların asfaltı tamamlandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:43 Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı 22:59 Efsane futbolcu Iker Casillas, yönetici olarak Real Madrid'e dönüyor 22:57 Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı 22:36 Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı 21:32 Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:50 Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti 19:43 Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti 18:47 Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:29 Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:37 Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
23:43
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı
23:00
Efsane futbolcu Iker Casillas, yönetici olarak Real Madrid'e dönüyor
22:59
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
22:57
Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı
22:36
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
21:32
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
19:43
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 00:09:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ata sokakların asfaltı tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]