Son Dakika Haberleri: Ata sopayla vuran kişiye 773 lira para ceza
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Ata sopayla vuran kişiye 773 lira para ceza

4 saat önce

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kamyonete bindirmeye çalıştığı ata sopayla vuran kişiye 773 lira para cezası kesildi.

Ata sopayla vuran kişiye 773 lira para ceza, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kamyonete bindirmeye çalıştığı ata sopayla vuran kişiye 773 lira para cezası kesildi.
İlçeye bağlı Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan İsmet A. evlerinin önündeki atı kamyonete bindirmeye çalıştı.
Kamyonete binmekte direnen at İsmet A, tarafından sopayla dövüldü.
İsmet A.'nın ata sopalı dayağı yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Videoyu inceleyen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilcisi Çiğdem Şeker, şiddet görüntüsünü Doğa Koruma ve Milli Parkla Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleriyle paylaştı.
Ekipler, görüntülerdeki İsmet A'ya 773 lira para cezası uyguladı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 08:56 Kaynak: AA
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