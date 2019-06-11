Ata sopayla vuran kişiye 773 lira para ceza
4 saat önce
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kamyonete bindirmeye çalıştığı ata sopayla vuran kişiye 773 lira para cezası kesildi.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 08:56 Kaynak: AA
'ın Türkoğlu
ilçesinde kamyonete bindirmeye çalıştığı ata sopayla vuran kişiye 773 lira para cezası kesildi.
İlçeye bağlı Beyoğlu Mahallesi
'nde yaşayan İsmet A. evlerinin önündeki atı kamyonete bindirmeye çalıştı.
Kamyonete binmekte direnen at İsmet A, tarafından sopayla dövüldü.
İsmet A.'nın ata sopalı dayağı yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Videoyu inceleyen Hayvan Hakları Federasyonu
(HAYTAP) İl Temsilcisi Çiğdem Şeker, şiddet görüntüsünü Doğa Koruma ve Milli Parkla Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleriyle paylaştı.
Ekipler, görüntülerdeki İsmet A'ya 773 lira para cezası uyguladı.
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