Son Dakika Haberleri: Ata Sporları Büyükşehir'le Yaşatılıyor

Ata Sporları Büyükşehir'le Yaşatılıyor

2 saat önce

Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Gölbaşı'nda düzenlenen geleneksel atlı sporlar Şöleni Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılı nedeniyle yapıldı.

Ata Sporları Büyükşehir'le Yaşatılıyor, System.String[]

Bursa'da, cirit, atlı okçuluk, rahvan ve güreş gibi ata sporlarının yaşatılması amacıyla birbirinden farklı etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi, atlı sporlara ilgi duyan vatandaşları bu kez Kestel Gölbaşı'nda bir araya getirdi. Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılı nedeniyle düzenlenen atlı sporlar şöleninde Yıldırım Atlı Cirit Spor Kulübü, Botanik Atlı Cirit Spor Kulübü, Yeşil Bursa Atlı Okçuluk Spor Kulübü ve Kızıklı Rahvan Spor Kulübü sporcuları tüm hünerlerini sergiledi. Atlı okçuluk gösterileri adeta nefesleri keserken, sporcular izleyenlerden bol bol alkış aldı. Cirit karşılaşması ve rahvan yarışları da büyük beğeniyle izlendi.

Etkinliklere katılan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, geleneksel sporları yaşatmak ve geleceğe taşımak amacıyla her türlü desteği verdiklerini belirterek, etkinliğe katılan kulüp yöneticilerine plaket ve sporculara da madalya verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:28 Kaynak: Bültenler

Bursa, Çanakkale Zaferi, Güncel
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