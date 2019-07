Ata sporlarına nefes kesen açılış

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tertiplenen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, 1200'ü aşkın kültür-sanat ve spor adamı ile yüzlerce vatandaşın katıldığı törenle Keles-Kocayayla'da başladı.Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Dünya Etno Spor Konfederasyonu, TÜRKSOY ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin katkılarıyla hazırlanan 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, renkli görüntülerle başladı. Vatandaşların büyük ilgisini çeken programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Osman Mestenve Ahmet Kılıç, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Türk dünyası ile farklı şehirlerden yüzlerce vatandaş katıldı.Başkan Aktaş'tan 'ok' denemesiOrhan Gazi'nin Nilüfer Hatun'la evlendiği, Murad-ı Hüdavendigar'ın savaşa hazırlandığı alanda yapılan etkinlikte ilk olarak protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindekilerle birlikte El Sanatları Çarşısı'nı gezerek, Oba Alanı'na gitti. Başkan Aktaş'ı, Oba Alanı'na gelişinde Kırgızistan Anneler Grubu üyeleri mini bir konser ile karşıladı. Kırgız annelerin burada defilesini de izleyen Başkan Aktaş, daha sonra çadırları ziyaret etti. Çadır ziyaretlerinin ardından Han Çadırı'nda öğle yemeğine katılan Başkan Aktaş, Ok Meydanı'nda okçuların, açık alanda da jokeylerin gösterilerini seyrederek, katılımcılara başarılar diledi. Yağlı güreşlerin yanı sıra mehter konserinin de verildiği etkinlikte Başkan Aktaş, okçuluk standında deneme ok atışları da yaptı."Türk devlet geleneğinin varisiyiz"Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılış konuşmasında, Metehan'dan gelen Türk devlet geleneğinin varisleri olduklarını söyledi. 1400 yıllık İslam medeniyeti geçmişine sahip çıkarak bin yıldır bu topraklarda istiklal ve istikbal mücadelesi verdiklerini kaydeden Başkan Aktaş, "1071'de Anadolu'yu fethederek bu toprakları bizlere ebedi yurt yapan Sultan Alparslan başta olmak üzere Selçuklu ve Osmanlı'yı anmadan, anlamadan geleceğe yürüyemeyiz. Onların hayatlarını ortaya koyarak verdikleri mücadeleler sayesinde 4 kıtaya kol kanat gerdik" dedi. Konuşmasında tüm şehitleri rahmetle, gazileri ise hayırla yad eden Başkan Aktaş, "Hiçbir zaman nereden geldiğimizi ve neden geldiğimizi, neyin mücadelesini verdiğimizi unutmadık, unutmayacağız. Bugün Anadolu'da, Kafkasya'da, Sibirya'da, Orta Doğu'da, İran'da, Balkanlar'da ve Çin'de milyonlarca kardeşimiz var. Farklı gibi görünse de bizler aynı dili konuşan insanlarız. Hamurumuz aynı coğrafyada yoğruldu. İlimizi, tarihimizi, kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi gittiğimiz her yere taşıyıp, dünyanın ortak değerleri arasına kattık. Bir yandan geçmişimizle uygarlığa katkıda bulunurken, diğer yandan bizi biz yapan değerler etrafında buluşmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.Ata sporları hayat bulacakBu sayede varlık güçlenmesi yaşadıklarını, cesaret, onur, gurur, şeref, misafirperverlik, dürüstlük ve merhameti gibi değerleri diri tuttuklarını söyleyen Başkan Aktaş, "Atalarımızdan miras kalan geleneksel sporlarımız, sadece bir spor dalı olmaktan öte içinde bir kültürü barındırır. Kırgız'ı, Özbek'i, Türkmen'i, Moğol'u, Afgan'ı, Kazak'ı ve Tatar'ı Kocayayla'da bir araya getiren de bu kültürün yaşatılma gayretidir. 5 bin yıldır barışta ve savaşta uygulanan ecdat yadigarı ata sporlarımız, diğer kültürel faaliyetler ile birlikte burada hayat bulacak. 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği ile dayanışmayı, kaynaşmayı, birlik ve beraberliğimizi, Türk dünyasının dostluk ve kardeşliğini bir kez daha güçlendireceğiz. Selam olsun aynı dili konuşanlara, selam olsun aynı hamurla yoğrulanlara" şeklinde konuştu.Geleceğin yolu geçmişten geçiyorAçılış töreninde, Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Osman Mesten ile Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin de söz aldı. Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, birbirinden farklı kültür ve sporları barındıran şenliğin düzenlenmesindeki katkıları sebebiyle Başkan Alinur Aktaş'a teşekkür etti. AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ise Kocayayla'nın benzer faaliyetlerin merkezi olması yönünde karar arifesinde bulunduklarını ifade etti. Başbakan eski Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da toplumların geçmişlerini hatırlayarak, geleceği inşa ettiklerini vurguladı. Güçlü gelecek tasavvurunun yolunun gelenek ve göreneklere sahip çıkılmasından, geçmişten ders alınmasından geçtiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Bütün bunlar, birlik ve beraberliğimizin mayasıdır. Onun için ata sporları organizasyonunun düzenlenmesinde emeği bulunan, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Cuma günü Cumhuriyet Caddesi'ndeki kortej yürüyüşüyle başlayan ve pazar günü sona ermesi planlanan 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, tam bir kültür-sanat ve spor programı niteliğini taşıyor. Yerli ve yabancı birçok kişinin iştirak ettiği şenlik kapsamında; Kocayayla Yağlı Güreşleri ve Geleneksel Okçuluk müsabakalarının yanı sıra Erdem Özdemir, Elvan Demir ve Orhan Hakalmaz konserleri verilecek. Ulukök Türk Dünyası ve Kazakistan Nazar müzik topluluklarının repertuarları ile Kırım Türküleri, Uygur Türkleri Halk Dansları Topluluğu etkinliğe renk katacak. Çocuk oyunları, mangala, geleneksel okçuluk, atlı akrobasi, atlı cirit, atlı okçuluk, binicilik, rahvan binicilik, kökbörü, efe-zeybek eğitimi, alpagut dövüş sanatı gösterisi, geleneksel yöntemlerle ipek çekimi, bükümü, ipek halı ve kumaş dokuması, dağ yöresi temsili gelin alma gibi birbirinden farklı faaliyetler yapılacak. - BURSA