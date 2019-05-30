Son Dakika Haberleri: Ata sporlarını buluşturan festival
Son Dakika Spor Haber

Ata sporlarını buluşturan festival

46 dakika önce

Büyükmandıra Güreş ve At Yarışları 7 Haziran'da yapılacakKIRKLARELİ / DHABüyükmandıra çayırında geleneksel ata sporları yarışları yapılacak.

Ata sporlarını buluşturan festival, System.String[]

Büyükmandıra Güreş ve At Yarışları 7 Haziran'da yapılacak

KIRKLARELİ/ DHA

Büyükmandıra çayırında geleneksel ata sporları yarışları yapılacak.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinin Büyükmandıra Kasabası'nın çayırında 7 Haziran Cuma günü düzenlenecek olan geleneksel Yağlı Güreş ve At Yarışı etkinleri saat 11.00'de başlayacak.
At Yarışları etkinliğinde 2 adet İngiliz safkanlara ve 1 adet Arap safkanlara olmak üzere 3 adet yarış organize edilirken, saat 12.30'dan itibaren yağlı güreş etkinliği gerçekleşecek. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne giden yolda önemli bir etap olarak değerlendirilen Büyükmandıra Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nde önemli pehlivanlar kol bağlayıp kıyasıya mücadele edecekler. 
Çocuklar için de çeşitli aktivitelerin düzenleneceği geleneksel etkinlik gününde güreşe ve at yarışlarına gönül vermiş binlerce kişinin bir araya gelmesi beklenirken, bölgenin önemli isimleri ve idarecileri de etkinliklere katılacaklar.   


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:55 Kaynak: DHA
Büyükmandıra, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Motorine indirim geldi ancak pompaya yansımayacak Bahreynli milyoner sokak lambasında ders çalışan çocuğa ev bağışladı Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile anlaştı Ricardo Quaresma, Azerbaycan Spor Bakanı Azad Rahimov ile görüşecek!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 18:41:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ata sporlarını buluşturan festival
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]