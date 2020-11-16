Ata sporu cirit Erzincan'da yaşatılıyor - Son Dakika

Ata sporu cirit Erzincan'da yaşatılıyor

16.11.2020 08:37

Ata sporu cirit Erzincan'da yaşatılıyor Korona virüs salgını dolayısıyla ara verilen cirit müsabakaları normalleşme sürecinin ardından yeniden başladı.

Ata sporu cirit Erzincan'da yaşatılıyor

ERZİNCAN - Korona virüs salgını dolayısıyla ara verilen cirit müsabakaları normalleşme sürecinin ardından yeniden başladı. Erzincan Fatih Mahallesindeki cirit sahasında Muammer Aydın Atlı Spor Kulübü ile Sivas Yeşilyurt Atlı Spor Kulübü arasında oynanan dostluk müsabakası nefes kesti.

Ata sporu cirit geleneği Erzincan'da yaşatılmaya devam ediyor. Erzincan Fatih Mahallesindeki cirit sahasında Muammer Aydın Atlı Spor Kulübü ile Sivas Yeşilyurt Atlı Spor Kulübü arasında oynanan dostluk müsabakası nefes kesti.

Atın ve insanın mücadelesine dayanan, erliğin göstergesi olarak görülen cirit geleneği sürüyor. Türklerin yüzyıllardır Orta Asya bozkırlarında savaşa hazırlık için oynadığı cirit geleneği bölgede yaşatılmaya çalışılıyor.

Erzincan'ın Fatih Mahallesindeki cirit sahasında düzenlenen ve çekişmeli mücadelelere sahne olan karşılaşmalarda 2 takım mücadele etti. Muammer Aydın Atlı Spor Kulübü ile Sivas Yeşilyurt Atlı Spor Kulübü arasında oynanan dostluk müsabakasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Yoğun katılım sağlandığı müsabakada seyirciler adeta nefeslerini tutarak izledi.

Oynanan karşılaşmadan önce bir açıklama yapan Muammer Aydın Atlı Spor Kulübü Başkanı Metin Albayrak, "Bu yıl pandemi nedeniyle federasyon tarafından müsabakalar iptal edildi. Bizde kendi olanaklarımızla dışarıdan takım çağırıp ata sporunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Gelecek nesillere taşımaya çalışıyoruz. Kazasız belasız bir cirit maçı yapacağız. Pandemi dolayısıyla bazı spor dalları pasife alınırken bazı spor dalları da halen aktif. Geleneksel spor dallarından bizim hiçbir desteğimiz yok. Sosyal mesafeye uyarak yapılan tek sporda cirit diyebiliriz. Bize destek verilmedi maçlarımız iptal edildi. Biz kendi imkanlarımızla ata sporunu yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Sivas Yeşilyurt Atlı Spor Kulübü Başkanı Ümit Emre ise, "Pandemi nedeniyle bu sene cirit müsabakaları olmadı. Ata sporunu yaşatmaya çalışıyoruz. Bunun için dostluk karşılaşmaları yapıyoruz" diye konuştu.

Erzincan'da çocuk, yaşlı, 7'den 70'e vatandaşlar, heyecanlı geçen cirit müsabakasını ilgiyle izlediler. Atlı cirit müsabakalarında ciritçilerin sergilediği performans ise görenleri oldukça etkiledi.

Ata sporu cirit Erzincan'da yaşatılıyor
Ata sporu cirit Erzincan'da yaşatılıyor
Ata sporu cirit Erzincan'da yaşatılıyor
Ata sporu cirit Erzincan'da yaşatılıyor

Atlı Spor Kulübü, Muammer Aydın, Erzincan, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ata sporu cirit Erzincan'da yaşatılıyor - Son Dakika


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