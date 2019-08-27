Ata sporu cirit için modern tesis yapılacak

Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) desteğiyle Kars'ın Selim ilçesinde atlı cirit, atlı okçuluk ve at biniciliğinin yapılacağı modern spor tesisi inşa edilecek.

Selim Köylere Hizmet Götürme Birliğinin, Küçük Ölçekli Mali Destek Programı kapsamında SERKA'ya sunduğu "Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi" projesi için Selim Kaymakamı Zafer Yiğit ile SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven arasında protokol imzalandı.

SERKA'da düzenlenen törenle protokolü imzalanan projenin tamamlanmasıyla, ilçede geleneksel olarak yapılan ata sporları, artık modern tesislerde yapılmaya başlanacak. Projeyle ilçedeki geleneksel sporlardan atlı cirit, atlı okçuluk, geleneksel Türk okçuluğu ve at biniciliği için modern tesis yapılacak.

Proje, özellikle kış aylarında oynanan ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ata sporlarını izlemesini kolaylaştırıp kentte daha fazla kaliteli zaman geçirmelerini hedefliyor.

SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi" ile ata sporun yaşatılacağı bir merkez kuracaklarını söyledi.

Ata sporun yaşatılması için donanımlı bir tesis yapmayı planladıklarını anlatan Güven, "Bu tesiste hem cirit müsabakaları yapılabilecek hem de ata binmeyi öğrenmek isteyenler eğitim alabilecekler. Atlı sporlar dediğimiz cirit, okçuluk gibi sporların öğrenilebileceği, ziyaret edilebileceği müsabakaların izlenebileceği bir alan oluşturmayı planlıyoruz." dedi.