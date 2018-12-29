Ata Sporuna Gönül Veren Genç Güreşçiler
35 dakika önce
Ata sporuna gönül veren Malkaralı genç güreşçiler, Kış Spor Okulları kapsamında çalışmalarına devam ediyor.
Ata sporuna gönül veren Malkaralı genç güreşçiler, Kış Spor Okulları kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Tekirdağ
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde başlatılan Kış Spor Okulları kapsamında Malkaralı gençler çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyorlar. Minikler ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 30 genç sporcu, Malkara İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Antrenörü Barış Çetin
'in gözetiminde her gün 15.30 - 18.00 saatleri arası Malkara 14 Kasım Spor Salonu'nda Ata sporu güreşin tekniklerini öğrenmek için ter döküyorlar.
Yapılan çalışmalarla birlikte miniklere spor faaliyetleri sevdirilirken, bedensel gelişimlerine de katkı sağlanıyor. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:40 Kaynak: İHA
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