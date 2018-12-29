Son Dakika Haberleri: Ata Sporuna Gönül Veren Genç Güreşçiler

Ata Sporuna Gönül Veren Genç Güreşçiler

35 dakika önce

Ata sporuna gönül veren Malkaralı genç güreşçiler, Kış Spor Okulları kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Ata Sporuna Gönül Veren Genç Güreşçiler, System.String[]
Ata sporuna gönül veren Malkaralı genç güreşçiler, Kış Spor Okulları kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde başlatılan Kış Spor Okulları kapsamında Malkaralı gençler çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyorlar. Minikler ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 30 genç sporcu, Malkara İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Antrenörü Barış Çetin'in gözetiminde her gün 15.30 - 18.00 saatleri arası Malkara 14 Kasım Spor Salonu'nda Ata sporu güreşin tekniklerini öğrenmek için ter döküyorlar.

Yapılan çalışmalarla birlikte miniklere spor faaliyetleri sevdirilirken, bedensel gelişimlerine de katkı sağlanıyor. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:40 Kaynak: İHA

Malkara, Tekirdağ, Genç, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tekirdağ'da Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı Mahallede Korku Saçıyorlardı! Köpekler Toplatıldı, Sahibi Gözaltına Alındı

Meteoroloji'den Yapılan Açıklamaya Göre Yeni Yılın İlk Günlerinde İstanbul'a Kar Yağacak Aleyna Tilki Kar Görünce Kendini Yerden Yere Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 13:15:30. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ata Sporuna Gönül Veren Genç Güreşçiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]