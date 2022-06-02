ATA Teknokent Doğu Anadolu'nun bilim ve teknoloji üssü olmayı hedefliyor

Atatürk Üniversitesine bağlı ATA Teknokent, artan patent sayıları, devam eden projeleri, ihracatı ve genç girişimcileriyle Doğu Anadolu'nun teknoloji ve bilim üssü olmayı amaçlıyor.

Üniversite bünyesinde 2010 yılında kurulan ATA Teknokent'te 100 civarında firma, başta yazılım olmak üzere sağlık, ortopedi, biyoteknoloji, tarım, hayvancılık, mühendislik ve inşaat gibi birçok alanda çalışma yürütüyor.

ABD, Rusya, Çin, Hindistan, Almanya, Hollanda, İngiltere, İsrail, Azerbaycan, Hollanda, İsveç, İspanya, Kanada, Macaristan, Belçika, Gürcistan, Malta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine ihracat yapan firmaların da destek aldığı Teknokent'te, 326 tamamlanan, 102 devam eden proje bulunuyor.

Bünyesindeki firmalarınca yaklaşık 190 milyon lira yurt içi satış gerçekleştirilen Teknokent'te, 8 milyon dolarlık da ihracat yapıldı. Devletin ve üniversitenin teşvikleriyle desteklenen projelerle girişimcilerin sayısının artırılmaya çalışıldığı merkezde, firmalara patentlerin ticarileştirilmesi için de maddi destekler veriliyor.

" Erzurum, patent sayısında daha üst sıralara çıkacak"

ATA Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ayhan Çelik, AA muhabirine, Teknokent çalışmaları içinde patentin önemli yer tuttuğunu söyledi.

Kurumda patent ekibinin bulunduğunu, bunların yapılan çalışma ve tezler üzerine gayret gösterdiğini ifade eden Çelik, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın 2016'da göreve gelmesiyle de patent çalışmalarında önemli gelişmelerin yaşandığını belirtti.

Erzurum'un bilimsel çalışmalarla her yıl bir üst seviyeye çıktığını ifade eden Çelik, "2016'ya kadar üniversitenin toplam patent başvuru sayısı 17 idi. Bu tarihten sonra alınan önlemler, tezlerin okunması ve çeşitli teşviklerle yurt içinde 178'e ulaşan patent sayısından 18'i tescillendi. Uluslar arasında ise 109 patent başvurumuzdan 11'i tescil edildi. Paten sayısının artması Erzurum'un il bazında Türkiye'de üst sıralara gelmesine sebep oldu. Patent sayısı olarak 2016'da 24. sırada olan Erzurum, 2019'da 18. sıraya yükseldi. Diğer sonuçlar da açıklandığında Erzurum daha üst sıralara çıkacak." dedi.

Çelik, Atatürk Üniversitesinin Türkiye'deki 10 araştırma üniversitesinden biri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Rektörümüz Çomaklı, 2021'de patent sayılarına teşvik uygulaması başlattı. Geçtiğimiz yıl yurt içi 37 patent başvurusu oldu, bu yıl hedefimiz 60 seviyesine çıkmak. Bu yıl da teşviklerimiz devam edecek. En büyük gayretimiz tescil olan patentlerin ticarileşmesidir. Bu patentlerden hangilerini ticarileştirebiliriz diye yoğun çalışmalar yapıyoruz. Amacımız, buradaki firmaların patent başvurularını artırmak. TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı'mız var. TÜBİTAK bunu Türkiye'de 5 üniversiteye verdi. İki yıl süreyle başarılı olunca bu durum beş yıl daha uzatıldı. Amacımız, şirketlerimizin patent başvurularını artırmak. Her yıl 3 firmamıza patent başvuruları yaptıkları takdirde maddi destek veriyoruz."

"İstihdam sağlamaya çalıştığımız öğrencilerimiz de iş sahibi oluyor"

Teknokent'in Doğu Anadolu'da olmasının bu bölge için çok büyük avantaj olduğunu vurgulayan Çelik, "Teknokentler hem bölgenin hem de ülkenin kalkınması için önemli yer tutar. Buna Silikon Vadisi'ni örnek verebiliriz. Bizim burada amacımız Ar-Ge yapan firmaların ATA Teknokent'e gelmesini sağlamak. Son bir yıldır Ar-Ge yapmayan firmaları buradan çıkarıyoruz ama Ar-Ge yapan firmaları da buraya çekmeye çalışıyoruz. Bölge Teknokent'i olmak için girişimlerde bulunduk. Oltu'da bir kuluçka merkezi kurup bize bağlamak istiyoruz. Bunun çalışmaları başladı." diye konuştu.

Çelik, öğrencilerin girişimci olabilmesi için firmalarla işbirliğinde olduklarını, bunun için de ATA Teknokent'i büyütmeye devam ettiklerini söyledi.

Kentte birçok konuda çalışma yapan firmalar bulunduğunu aktaran Çelik, "Sadece yazılım alanında 60 firmamız var. Yazılım artık hayatın her yerinde var. Ne iş yaparsanız yapın mutlaka yazılım yapılması gerekiyor. Burada firmalara yazılımla ilgili öğrenci tedariği yapıyoruz. Böylece istihdam sağlamaya çalıştığımız öğrencilerimiz de daha sonra iş sahibi oluyor." ifadelerini kullandı.