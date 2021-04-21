Ata tohumları Bergama'da toprakla buluşuyor - Son Dakika

Başkan Koştu, "Yerli ve milli tohumlarımızla Bergama'da tarım yapılması için çiftçilerimizle işbirliğine devam edeceğiz. Hibrit yerine Ata tohumlarımızın kullanımı ile tüm Türkiye'mize örnek olma yolunda adımımızı attık" dedi.

Yerli ve milli tohum çeşitliliğinin yaygınlaştırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan proje ile eş zamanlı olarak Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, Bergama Belediyesi işbirliğinde projenin bir ayağı da Bergama'da start aldı. Tohumların dağıtımı için düzenlenen törene Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu, İlçe Tarım Müdürü Ümmiye Çelik Saygın, Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları ve mahalle muhtarları katıldı.

BAŞKAN KOŞTU; "GELECEĞİMİZ HİBRİT DEĞİL ATA TOHUMUNDA"

Ata tohumlarının toprakla buluşmasını çok önemsediklerine işaret eden Başkan Hakan Koştu, dağıtım töreni ardından yaptığı açıklamada, "Yerli ve milli tohumlarımızı ilçemiz genelinde atıl durumda bulunan tarım arazilerinde kullanacağız. Bu amaçla 104 bin 880 adet domates, biber ve patlıcan fidesi ile 600 kg bamya ve kavun fidesinin dağıtımını gerçekleştirdik" dedi.

BAŞKAN KOŞTU; "BERGAMA'MIZ VERİMLİ TARIM ARAZİLERİ İLE BU PROJEDE BİR BAŞKA ÖRNEK OLACAK"

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Bergama'daki ürün çeşitliliğini artırmak üzere çalışmalar yaptığına ve bu çalışmaların belediye ile işbirliği içerisinde yürütüldüğüne dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, "UNESCO Dünya Mirası Bergama'mız tarihi ve kültürel birikimi ile olduğu gibi tarım ve çiftçilik alanında da verimli toprakları il e önemli bir konumda. Biz şehrimizde ürün çeşitliliğinin miktarını artırma yayında, milli ve yerli tohumlarımızın kullanımının da yaygınlaşması için çalışıyoruz.Bu kapsamdaki gayretlerimiz önümüzdeki süreçte daha da artarak devam edecek. İstiyoruz ki; dağıtımını yaptığımız bu fide ve tohumlardan yöre çiftçimiz kendi tohumunu da üretebilsin. Hibrit yerine tarımda ata tohumlarımızı kullansın" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Yerli ve Milli Tohum Projesi kapsamında Bergama'da dağıtımı gerçekleştirilen 104 bin 880 adet domates, bamya ve biber fidesi ile 600 kg bamya ve kavun tohumunun 120 bin tl olan toplam maliyetinin yüzde 25'i Bergama Belediyesi, yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü tarafından karşılandı.