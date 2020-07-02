Ata tohumları filizlendi - Son Dakika

Ata tohumları filizlendi

Menteşe Belediyesi'nin 'Pandemi Süresince Tarımsal Üretimin Yerel Tohumla Desteklenmesi' projesi ile yerli ata tohumlarından oluşan fidanlar Belediyenin kendi arazilerine dikilmişti.

Menteşe Belediyesi'nin 'Pandemi Süresince Tarımsal Üretimin Yerel Tohumla Desteklenmesi' projesi ile yerli ata tohumlarından oluşan fidanlar Belediyenin kendi arazilerine dikilmişti. Arazilere dikimi yapılan fidanlar filiz vermeye başladı.

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Menteşe Belediyesi'nin, Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın 'Kovid-19 Mücadele ve Dayanıklılık Programı' kapsamındaki 2020 yılı mali destek programı için başvurduğu 'Pandemi Süresince Tarımsal Üretimin Yerel Tohumla Desteklenmesi' başlıklı proje kapsamında ektiği ata tohumları filizlenmeye başladı. Kovid-19 salgınının oluşturduğu ekonomik olumsuz koşulların hafifletilmesi ve yerel üretimin desteklenmesinin amaçlandığı projeyi yakından takip eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş üreticiler ile birlikte kolları sıvayıp tarlaya giriyor.

Proje ile yerel tohumları kullanarak, yerel tarımı ve çiftçiyi desteklemeyi hedeflediklerini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Tarımsal üretim çalışmalarımızın meyvesini almaya başladık. Kafaca Mahallemize ektiğimiz Ata Tohumlarımız domates, biber ve patlıcan fidelerimiz filizlenmeye başladı. Bu kapsamda Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın sağladığı hibe desteği ile belediyemize kattığımız traktörümüzü de kullanmaya başladık. GEKA'ya sağladığı %100 hibe desteği için tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

İhtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

Proje ile ihtiyaç sahibi vatandaşların acil gıda ihtiyaçlarının karşılanacağını belirten Başkan Gümüş, "Yerel tohumdan yetiştirilen ürünlerin bir kısmını gıda ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bir kısmını da aşevimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için sıcak yemek yapımında kullanacağız. Amacımız üretimin ne kadar önemli olduğunu vatandaşlarımıza göstermek, kendi ekibimizle, kendi arazilerimizde ata tohumlarımızı yetiştirmek. Tarıma, üretime, üreticiye önem veren bir belediye olarak, geleceğimiz için üretmeye devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Güney Ege, Menteşe, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ata tohumları filizlendi - Son Dakika Ekonomi

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