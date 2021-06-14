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Ata tohumları gelecek nesillere aktarılacak - Son Dakika

Ata tohumları gelecek nesillere aktarılacak

14.06.2021 15:11
Ata tohumları gelecek nesillere aktarılacak, System.String[]

Meram Belediyesi, kaybolmaya yüz tutmuş ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nca desteklenen proje kapsamında, ata mirası tohumlar Meram Belediyesi tarafından oluşturulacak model fide üretim serasında çoğaltılarak üreticilere ulaştırılacak.

KOP tarafından desteklenen ve Tarım İl Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan proje ile Meram Belediyesi, Konya Merkez Sebze Üreticileri Birliği ve Karatay Ziraat Odası ortaklığında ata tohumları gelecek nesillere aktarılacak.'KOP ile Ata Tohumları Nesilden Nesile' projesinin protokol törenine Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin ve İl Tarım Müdürü Ali Ergin katıldı.

MERAM'IN BEREKETLİ TOPRAKLARI EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

KOP Bölge Kalkınma İdaresi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tarımsal faaliyetler konusunda önemli bir potansiyele sahip olan Meram'ın böyle bir çalışmaya ev sahipliği yapacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Kavuş, "'Ata tohumlarımız yok olmasın' diyerek KOP İdaresi Başkanlığımızın da desteği ile kolları sıvadık. Ata tohumlarımızın yeniden yaygınlaştırılması için hazırladığımız projemizi hayata geçiriyoruz. Ne mutlu ki ilçemizin bereketli toprakları bu projeye ev sahipliği yapacak. Proje kapsamında Belediyemiz tarafından tahsis edilen 1 dekarlık arazide model fide üretim serası oluşturacağız ve 31 ilçemizden toplayacağımız ata tohumlarını bu serada çoğaltarak fideye dönüştüreceğiz ve üreticilerimizle buluşturacağız. " dedi.

BAŞKAN KAVUŞ: "BU TOPRAKLARDA YERE DÜŞEN TOHUM YEŞERİYOR"

Görev süresi boyunca Meram'ın tarım potansiyeline katkı sağlayacak çalışmalarla çiftçilerin yanlarında olmaya gayret ettiklerini ifade eden Başkan Kavuş, salgın süreciyle birlikte tüm dünyada tarımın ve üretimin ne denli önemli olduğunun bir kez daha açık bir şekilde ortaya çıktığına dikkat çekerek, "Toprak verimliliği açısından oldukça bereketli bir coğrafyada yaşadığımızın kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Bu topraklarda yere düşen her tohum yeşeriyor, sofralarımıza nimet oluyor hamdolsun. Maalesef geçmişten bugüne kaybettiğimiz bazı değerlerimizin arasında yerli ata tohumlarımız da var. Bir çok kez bunu konuşuruz. Çocukluğumuzda yediğimiz sebze ve meyvelerin rengi, kokusu ve tadı hala hatırlarımızda.Yıllar geçtikçe yerli tohumlardan elde edilen bu ürünler sofralarımızdan birer birer eksiliyor. Bu doğrultuda biz de kendimize görev adlederek proje paydaşlarımızla birlikte bu projeyi hazırlayıp KOP İdaremizin de destekleri ile ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılması için bir araya geldik. KOP Başkanımıza, Kaymakamımıza ve Tarım İl Müdürümüze teşekkür ediyorum. Projenin şehrimize ve Meramımıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN YÜZDE 30 ORANINDA SERTİFİKALI TOHUMU KONYA'DA ÜRETİLİYOR"

Türkiye'nin yüzde 30 oranında sertifikalı tohumunun Konya'da üretildiğine dikkat çeken Konya İl Tarım Müdürü Ali Ergin ise "Meram'da fide merkezi aktif olarak kullanılıyor ve çiftçilermize hizmet veriyor. Bunun yanı sıra protokolünü imzaladığımız projeyle izolasyonu sağlamak amacıyla çiftçilerimizin ellerinde bulunan tohumları fide olarak üreterek tekrar dağıtımını sağlıyoruz. Bu çalışmayla ata tohumlarımızın çoğaltılarak tekrar sofralarımıza gelmesini sağlamış oluyoruz. Desteklerini esirgemeyen KOP İdaremize, Meram Kaymakamlığımıza ve Meram Belediyemize teşekkür ediyorum." dedi.

"DÜNYADA GIDA TEDARİĞİ STRATEJİK BİR NOKTAYA GELDİ"

Konya Ovası Projesi İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin de imza töreninde yaptığı konuşmada; ülkeler için tarımın önemine değinerek, "Kovid salgını sebebiyle dünyada gıda tedariği çok stratejik bir noktaya geldi.Ülkeler için savunma sanayi ne kadar önemliyse gıda üretimi de o kadar stratejik hale geldi. Bu dönemde kendi kendine yetebilen ülkeler avantaj elde etmiş oldu. Türkiye de özellikle hükümetimizin almış olduğu tarım sektörüyle alakalı tedbirler neticesinde gıda üretiminde kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yer aldı. Ayrıca çevre ülkelere de ihracat yapabilen bir potansiyele sahip oldu. Özellikle tarımda sürdürülebilirliği sağlamak önemli. Bu anlamda Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın onayıyla KOP Bölge Kalkınma İdaremizin mali destekleri çerçevesinde bölgemizde bir çok projeye destekler veriyoruz" şeklinde görüş belirtti.

"ATA TOHUMLARIMIZI SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

KOP Başkanı Şahin, projenin sağlıklı gıda tüketimi için önemli olduğunu belirterek "Özellikle ata tohumlarımızın sürdürülebilirliği ve gelecek nesillere aktarılması noktasında projenin protokolüne imza attık. Meram Belediye Başkanımız, İl Tarım Müdürümüz ve Kaymakamımız eşliğinde projeye start veriyoruz. Bölgemizin iklim şartlarına uygun, çok geçmişten gelen, genleri bozulmamış olan ata tohumlarımızı, sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz.Projenin hayata geçmesiyle birlikte özellikle tarımla uğraşan çiftçilerimize fideler ulaştırılarak ata tohumlarımız yeniden tarıma kazandırılmış olacak.Projenin hazırlanmasında emeği geçen Meram Belediye Başkanımıza, Tarım İl Müdürümüze ve Meram Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Projenin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından protokol üyeleri "KOP ile Ata Tohumları Nesilden Nesile" projesine start verecek protokolü imzaladı.

Ata tohumları gelecek nesillere aktarılacak

Mahmut Sami Şahin, Meram Belediyesi, Konya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ata tohumları gelecek nesillere aktarılacak - Son Dakika


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