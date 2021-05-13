Ata tohumları Güney Ege'nin verimli topraklarında yeşerecek - Son Dakika

Ata tohumları Güney Ege'nin verimli topraklarında yeşerecek

13.05.2021 11:17

Muğla'da, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Ata Tohumu Projesi" kapsamında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Sebzecilik Şubesinde fide haline getirilen sebze tohumlarının ekimi yapıldı.

Muğla'da, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Ata Tohumu Projesi" kapsamında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Sebzecilik Şubesinde fide haline getirilen sebze tohumlarının ekimi yapıldı.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, Muğla'nın 13 ilçesinde yıl boyunca birçok ürünün yetiştirildiğini, tarımsal üretime ciddi anlamda katkı sağlandığını söyledi.

Hedeflerinin Muğla'da ekilmedik tarla bırakmamak olduğunu, bu nedenle çok çeşit ürünün yetiştirilmesi için çalışma yürüttüklerini belirten Saylak, "Bu yılki hedefimiz, Tarım ve Orman Bakanlığımızın 1963 yılından bu yana gen bankalarında sakladığı ata tohumlarımızı Muğla'daki topraklarla buluşturmak. Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Muğla'da ata tohumlarından tedarik edilen domates, biber, patlıcan, bamya tohumlarını toprakla buluşturduk." dedi.

Saylak, mayıs sonunda yine ata tohumlarından kavun ve marul çeşitlerini toprakla buluşturacaklarını, en büyük hedeflerinin ise elde edilen tohumların fideleriyle gelecek yıl Muğla genelinde ata tohumlarıyla üretimi yaygınlaştırmak ve ekilmemiş bir karış toprak bırakmamak olduğunu ifade etti.

"Türkiye salgına rağmen üretim rekoru kırdı"

Muğla'da bu yıl 82 dekar alanda ata tohumu ekildiğini bildiren Saylak, Türkiye'de şu anda ekimi yapılan tohumların yüzde 70'inin yerli ve milli olduğunu söyledi.

Saylak, Türkiye'nin salgına rağmen üretim rekoru kırdığına dikkati çekerek, "Hedefimiz, bunu daha iyi noktaya götürüp katma değeri yüksek sebze ve meyve üretimini destekleyip üreticilerimizin daha fazla gelir elde etmesini sağlamak. Yaşanan süreçte üretimin ve üretmenin ne kadar yararlı olduğunu gördük." diye konuştu.

Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'nde çiftçilik yapan Duran Öymen de Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldığı ata tohumlarını tarlasına ektiğini, mutlu olduğunu söyledi.

Amacının ata tohumlarını çoğaltarak bölgedeki çiftçilere yaymak olduğunu dile getiren Öymen, yerli ve milli tohumlarla üretilen ürünlerden iyi gelir elde edildiğini, vatandaşların da doğal ürünlere ilgi gösterdiğini kaydetti.

Ata tohumları Güney Ege'nin verimli topraklarında yeşerecek
Ata tohumları Güney Ege'nin verimli topraklarında yeşerecek
Ata tohumları Güney Ege'nin verimli topraklarında yeşerecek
Ata tohumları Güney Ege'nin verimli topraklarında yeşerecek

Türkiye, Muğla, Tarım, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ata tohumları Güney Ege'nin verimli topraklarında yeşerecek - Son Dakika Ekonomi


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