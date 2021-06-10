ATA TOHUMLARINI 1000 DOLARDAN SATMAK İSTERKEN YAKALANDI - Son Dakika

İZMİR'de, jandarma operasyonunda, 18 bin ata tohumu ele geçirildi. İncelenmek üzere Ege Üniversitesi Menemen Araştırma-Uygulama ve Üretim Çiftliği'ne teslim edilen tohumların tanesini yurt dışına 1000 dolara satmaya çalışan A.I. (41), gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince her türlü kaçakçılığın önlenmesi maksadıyla yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; (A.I.) isimli şahsın Mersin ili Tarsus ilçesinde izinsiz olarak yapılan arkeolojik kazıda çıkarmış olduğu yaklaşık 2000 yıllık Ata tohumu olarak tabir edilen buğday tohumlarını, tanesini 1000 dolardan yurtdışına satmak maksadıyla Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde satacağı bilgisi elde edilmiştir. Bu kapsamda; Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine belirlenen adrese 09 Haziran 2021 tarihinde operasyon icra edilmiştir. Şüpheli (A.I.) (324,78) gr yaklaşık (18000) adet buğday tohumlarını satış aşamasında iken suçüstü yakalanmış olup, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatılmıştır. Ele geçirilen Ata tohumu olarak tabir edilen buğday tohumları, inceleme yapılmak üzere İl Müze Müdürlüğü aracılığı ile Ege Üniversitesi Menemen Araştırma-Uygulama ve Üretim Çiftliğine teslim edilmiştir. Şüphelinin adli işlemleri devam etmektedir. İzmir İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletinin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir."