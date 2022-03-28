Ata tohumlarını önce üretiyorlar, sonra paylaşıyorlar - Son Dakika

Ata tohumlarını önce üretiyorlar, sonra paylaşıyorlar

NEVŞEHİR Nevşehir'de bir araya gelen hobi bitki üreticileri geçtiğimiz yıl ürettikleri ürünlerden elde ettikleri Ata Tohumlarını birbirleriyle paylaştı.

Sosyal medya üzerinden iletişim kuran hobi bahçe sahipleri Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir araya geldi. Geçtiğimiz yaz aylarında ata tohumlarından elde ettikleri meyve ve sebzelerden çıkan tohumların yaygınlaşması ve çoğalması için bir araya gelen gönüllüler, tohum takası yaptı. Özellikle yaşadıkları bölgede ata tohumlarından yetişen meyve ve sebzelerden elde ettikleri tohumların gelecek nesillere de aktarılmasını amaçlayan gönüllüler, yetiştirdikleri meyve ve sebzelerin üretimi konusunda da bilgi alışverişinde bulundu.

Nevşehir Atalık Tohum Grup Temsilcisi Alpaslan Çevik yaptığı açıklamada, "6 dönüm arazi üzerinde. Hobi amaçlı tarımla uğraşıyorum. Değerli hemşerilerimizle yılda iki defa toplantı yapıyoruz. Atalık tohumların korunması amacıyla eskiden gelen organik tarım üzerine ve doğal tarım üzerine birinci derecede önemli olan atalık tohumların hobi amaçlı üreten kişiler arasında çoğalmasını sağlıyoruz. Atalardan gelen bu tohumların oldukça önemli değerleri var. Hibrit olan tohumlardan daha değerli. Bu tohumlar içerisindeki vitamin ve minareler açısından daha güçlü bir yapıya sahip. Hastalıklara ve bölgeye daha uyumlu bir yapısı var. Bu tohumların ölmemesi ve gelecek nesillere nakledilmesi için arkadaşlar ile bir çaba içerisindeyiz. Bu gün da Avanos'da bu amaçla toplanmış bulunmaktayız. Mahsuller toplandıktan sonra bir toplantımız daha olacak. Nevşehir yöresindeki bütün hobici arkadaşları bu toplantılara davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Turizm emeklisi olduğunu söyleyen Adeviye Toker de, "Emeklilikte toprakla uğraşabilmek için Avanos'ta ırmak kenarında sekiz dönüm bir yer aldık. Burada meyve ağaçları, üzüm bağı ve atalık tohumlardan da sebze yetiştirmeye çalışıyoruz. Geleceğimize geçmişten gelen, atalarımızdan kalan tohumları tanıtabilmek, yedirebilmek ve tattırabilmek için gayret sarf ediyoruz. Umarım bu anlamda toplum olarak daha bilinçli gayret sarf eder ve daha bilinçli üretim yaparız. İlaçlamadan tohuma elimizden geldiğince doğal yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kimyasal ve konvansiyonel üretimin artık insan sağlığını yüksek seviyede tehdit eder duruma geldiğini söyleyen ata tohum üreticisi Yücel Kesen ise, "Geleneksel bitki çeşitlerimizin gelecek nesillere aktarılması ve sağlıklı besinler tüketebilmemiz adına ata tohumlarına sahip çıkmak istiyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz. Bu günden yarına en azından muhafaza edip, gelecek nesillerimize de sağlıklı besinler aktarmış olalım" dedi.