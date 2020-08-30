Ata tohumlarını toprakla buluşturarak organik üretim yapıyor - Son Dakika

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Gövdecili köyünde yaşayan çiftçi İdris Oğuzhan, ata tohumlarından organik ürün yetiştiriyor.

Bir kamu kurumundan 2013 yılında emekli olduktan sonra, çocukluğunda yaşadığı güzelliklere duyduğu özlemle köyüne dönen Oğuzhan, babasından kalan tarlalarda çiftçilik yapmaya başladı.

Oğuzhan, 43 çeşit ata tohumunu 700 dönümde toprakla buluşturarak, ilaç ve gübre kullanmadan organik buğday, nohut, mercimek, arpa gibi ürünler üretiyor.

Çevresinde "Organik İdris" olarak tanınan İdris Oğuzhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışıp üretim yapmayı çok sevdiğini söyledi.

"500 yıllık, bin yıllık buğday çeşitlerini bir araya getirerek benden sonraki nesillere kalmasını sağlamayı amaçlıyorum." diyen Oğuzhan, "İlaçsız, gübresiz olarak ürün yetiştiriyorum. Aynı zamanda arıcılık yaptığım için bitki çeşitliliğini sağlamaya çalışıyorum. Özellikle bölgeme endekslenmiş yağlık çeşitler, tahıl çeşitleri, ıtri aromatik bitkiler, hepsinden faydalanmaya çalışıyorum. Tam anlamıyla doğal bir üretim gerçekleştirmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda bitkiden faydalandığını dile getiren Oğuzhan, "Nadas yapmıyorum, anıza ekim yapıyorum. Bu nedenle hasatta çok çeşitli bitki tohumu alıyorum. Onları selektörde eleyip ayırıyorum." dedi.

Oğuzhan, bu yıl 43 çeşit ata tohumunun yanı sıra 25'e yakın yerel çeşitlerden keten, çörek otu, ketencik, pelemir, ızgın gibi bitkiler ektiğini belirterek, "Aromatik bitkilerden ada çayı, kekik, lavanta mevcut. Tamamen doğal üretim yapıyorum. Sağlıklı nesil yetişmesi için elimden gelen her türlü gayreti göstermeye çalışıyorum, birilerine örnek olabilmek için her şeyi bir tarafa bıraktım, hala çalışıyorum." diye konuştu.

İnternetten satış yapıyorum

Ürünleri internet üzerinden pazarladığını aktaran Oğuzhan, kooperatiflere toptan satış yaptığını da bildirdi.

İnternetten kendisine ulaşanlara paketleyip ürünleri gönderdiğini anlatan Oğuzhan, "Sürdürebilirliği sağlamak için dönüşümlü ekim yapıyorum, geçen yıl kişniş ektiğim yere bu yıl kenevir ektim, elimde ürün bitmeye az kaldığında o ürünü üretime dahil ediyorum. Beni 'Organik İdris' diye adlandırıyorlar. Ben doğasında ne ise aynısını yaşatmaya çalışıyorum. Bu kadar verim aldım, çok oldu veya az oldu diye bir düşüncem yok." şeklinde konuştu.

Oğuzhan, kara kovan arıcılığı da yaptığını, 180 kovanda organik bal ürettiğini sözlerine ekledi.