Son Dakika Haberleri: Ata tohumlarıyla yetiştirilen organik ürünlere ilgi
Son Dakika Güncel Haber

Ata tohumlarıyla yetiştirilen organik ürünlere ilgi

22 dakika önce

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Akdağ Beldesi Savcılar Mahallesi'nde yaşayan Fethiye Orman (48), kendi tarlasında ata tohumlarıyla yetiştirdiği organik ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Ata tohumlarıyla yetiştirilen organik ürünlere ilgi, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Akdağ Beldesi Savcılar Mahallesi'nde yaşayan Fethiye Orman (48), kendi tarlasında ata tohumlarıyla yetiştirdiği organik ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.


Hayvan gübresi kullanılarak ata tohumlarıyla organik ürün yetiştirdiğini söyleyen Orman, ailesinin geçimine katkıda bulunmak için çok çalıştığını belirtti. Orman, "Kendimize ait tarlamızda, hiç bir kimyasal madde kullanmadan, bir yıl önceki ürünlerimizin ata tohumlarıyla organik ürün yetiştiriyoruz. Bu hafta pazara getirdiğim taze fasulyenin kilosunu 5 TL'ye, pembe köy domatesin kilosunu 2 TL'ye, yeşil biberin kilosunu 2 TL'ye, patatesin kilosunu ise 1,5 TL' ye sattım. Fide yetiştirme ve çapalama ve sulamada ailem bana yardımcı oluyor, şimdiden gelecek yıl için tohum biriktirmeye başladım" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Fethiye, Akdağ, Simav, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muğla'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Doktorlar, safra kesesinden çıkan taşları sayarken yoruldu 12 yaşındaki Hakan, ineğin telef olma nedenini araştırırken canından oldu Öldüresiye dövülen genç, metruk binada kaderine terk edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 11:37:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ata tohumlarıyla yetiştirilen organik ürünlere ilgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]