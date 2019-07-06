Son Dakika Haberleri: Ata tohumu fasulyeler toprakla buluştu
Son Dakika Güncel Haber

Ata tohumu fasulyeler toprakla buluştu

52 dakika önce

Karabük'te "Ata Tohumu Ata Toprağında" projesi kapsamında yerel çeşit olarak yetiştiricilerden toplanan yöreye özgü fasulye tohumları toprakla buluştu.

Ata tohumu fasulyeler toprakla buluştu, System.String[]
Karabük'te "Ata Tohumu Ata Toprağında" projesi kapsamında yerel çeşit olarak yetiştiricilerden toplanan yöreye özgü fasulye tohumları toprakla buluştu.
Yerel genetik kaynaklarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, yöreye özgü fasulye tohumlarının ekimi Safranbolu ilçesi Konarı köyünde yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, yaptığı açıklamada, projenin Karabük Valiliği tarafından desteklendiğini söyledi.
Karabük'e özgü yerel çeşitlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemli olduğunu belirten Ayvalık, yetiştiricilerden topladıkları yöreye özgü fasulye tohumlarını toprağa kavuşturduklarını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:58 Kaynak: AA
Genetik, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Başkanlık sisteminde revizyon" iddiasına yanıt Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Antalya'da vatandaşlar zor anlar yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik telefon görüşmesi İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul Suriyeli kaydına kapalıdır

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 15:50:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ata tohumu fasulyeler toprakla buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]