Ata tohumu ile yetiştirilen 300 bin adet fide üreticilere ücretsiz dağıtıldı - Son Dakika

Ata tohumu ile yetiştirilen 300 bin adet fide üreticilere ücretsiz dağıtıldı

30.04.2021 15:03
Ata tohumu ile yetiştirilen 300 bin adet fide üreticilere ücretsiz dağıtıldı, System.String[]

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın zehirsiz, sağlıklı mutfaklar oluşturmak ve ata mirası yerli tohumların yörede ekimini yaygınlaştırmak için başlattığı 'Miras' projesi kapsamında, 9 köyde üreticilere ücretsiz olarak 300 bin fide ve fidanın dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın zehirsiz, sağlıklı mutfaklar oluşturmak ve ata mirası yerli tohumların yörede ekimini yaygınlaştırmak için başlattığı 'Miras' projesi kapsamında, 9 köyde üreticilere ücretsiz olarak 300 bin fide ve fidanın dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Tarsus'ta üretim yapan çiftçiler ile temasa geçen belediye yetkilileri, sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla takas programları ile yerli tohumları Gen Bankasında topladı. 100 milyon adet yerli tohumun bulunduğu Gen Bankasında yetişen fide ve fidanlar, çiftçilere ve vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

Miras Projesi kapsamında toplanan yerli tohumlar, belediye tesislerinde bulunan seralara ekilip fideye dönüştürüldü. Yetiştirilen 300 bin adet fide, Çamalan, Ardıçlı, İnköy, Olukkoyağı, Efeler, Boğazpınar, Kurtçukuru, Sandal ve Kaburgediği mahallelerinde dağıtıldı. Dağıtımı gerçekleştirilen fideler arasında 100 bin adet marul, 40 bin adet kavun, 150 bin adet domates fidesi ve 10 bin adet taş armudu, çam fıstığı, sumak ve murt çalısı bulunuyor.

Takas yolu ile verdikleri yerli tohumların kendilerine fide olarak geri dönmesinin mutluğunu yaşayan köylüler, sürdürülebilir tarımı destekleyen ve bu projenin dalga dalga yayılmasına vesile olan Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'a teşekkürlerini ilettiler.

Fide dağıtım ziyaretlerinde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Osman Polat, "Geçen yıl başlattığımız ata tohumu ile Miras projemiz kapsamında köylü vatandaşlarımızdan takas yolu ile aldığımız yerli tohumları seralarımızda büyük bir sabır, özveri ve titizlikle yetiştirip fidelere dönüştürdük. Bu fideleri yeniden toprakla buluşturup sağlıklı ve bereketli ürünler yetiştirmeleri için köylülerimize teslim ediyoruz. Hasat döneminde bu döngüyü devam ettireceğiz. Böylece bölgemizde ata tohumlarının ekim alanlarını çoğaltacağız" dedi.

"Covid ile mücadelede önemli yer tutan sağlıklı beslenmenin yolu organik tarımdan geçiyor"

Başkan Bozdoğan ise "Bizim tek bir amacımız var; köylerimizin eski köy haline gelmesi, daha cazibeli, daha popüler olması ve doğru olan sağlıklı yaşamın var olduğu köylere göçün sağlanması. Belki zamanında siyaset için köylerden kentlere çok büyük bir göç oldu. Asıl doğru olanın köylerde olup sağlıklı yaşamın köylerde devam ettiğini herkes görmüş oldu. Kentlere gittiğinizde zehirli mutfakla karşılaşıyorsunuz, köylere gittiğinizde güvenli mutfakla karşılaşıyorsunuz. Özellikle Covid sürecinde sağlıklı beslenmenin ne kadar önemli olduğunu herkes gördü. Covid ile mücadelede önemli yer tutan sağlıklı beslenmenin yolu da organik tarımdan geçiyor. Bu nedenle biz de ata mirasımız olan yerli tohumlarla organik tarımı destekliyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Ata tohumu ile yetiştirilen 300 bin adet fide üreticilere ücretsiz dağıtıldı
Ata tohumu ile yetiştirilen 300 bin adet fide üreticilere ücretsiz dağıtıldı
Ata tohumu ile yetiştirilen 300 bin adet fide üreticilere ücretsiz dağıtıldı
Ata tohumu ile yetiştirilen 300 bin adet fide üreticilere ücretsiz dağıtıldı
Ata tohumu ile yetiştirilen 300 bin adet fide üreticilere ücretsiz dağıtıldı
Ata tohumu ile yetiştirilen 300 bin adet fide üreticilere ücretsiz dağıtıldı

Haluk Bozdoğan, Çamalan, Efeler, Tarsus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ata tohumu ile yetiştirilen 300 bin adet fide üreticilere ücretsiz dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi


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