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Ata Tohumu Kavılca Buğdayı Projesi tanıtım programı düzenlendi - Son Dakika

Ata Tohumu Kavılca Buğdayı Projesi tanıtım programı düzenlendi

05.06.2021 10:29
Ata Tohumu Kavılca Buğdayı Projesi tanıtım programı düzenlendi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Ata Tohumları, Bu Topraklarda ki Geçmişimiz ve Geleceğimizdir Projesi" kapsamında Ardahan ilinde 13 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Kavılca buğdayının yeniden ekimi yapılarak üretime kazandırılması dolayısıyla proje tanıtım programı düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Ata Tohumları, Bu Topraklarda ki Geçmişimiz ve Geleceğimizdir Projesi" kapsamında Ardahan ilinde 13 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Kavılca buğdayının yeniden ekimi yapılarak üretime kazandırılması dolayısıyla proje tanıtım programı düzenlendi.

Çıldır ilçesi Aşıkşenlik Mahallesinde düzenlenen programa Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Ayşe Ayşin Işıkgece, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, Ardahan protokol üyeleri, kurum müdürleri, kavılca buğdayına alım garantisi sunan UNO firmasının yetkilileri ve kavılca buğdayı üreticileri katıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, programda yaptığı konuşmada, mevcut projelerle bölgelerin kıymetlendiğini, söz konusu ürün zenginliğinin üretici için de çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bu ürünlerin pazara giden yolda hak ettiği değeri bulaması çok önemli. Ürünün katma değeri daha fazla olması ve çiftçilerimizin yaptıkları emeklerin karşılığını alması için farklı mesafeler almamız gerekir. İşimizi daha yukarıya çekmemiz gerektiğini hep gördüm. Bu bölgede birçok zenginliğin yanında Kavılca buğdayımız da gelecek kuşaklara aktarılması ve pazarda değerini mutlaka daha farklı bulması gereken bir ürün. Bu buğday türünü genç kuşaklara aktarmanın gayretindeyiz. Burada çıkan buğdayın ekmeği, Türkiye'deki her sofranın misafiri olacak. Tam da yapmak istediğimiz bu işte. Bu misafirlik buradaki emeğin değer bulması açısından çok kıymetli. Bu projenin bir kere içinde bir ata tohumu başlığı var, bu çok önemli. Bu birçok zenginliği içeren bir projedir. Pandemi nedeniyle bu tür projelerin kıymetini bir kez daha anladık. Bu tür projelerle bio çeşitliliğimiz koruyalım" dedi.

Vali Hüseyin Öner ise yaptığı konuşmada, "Ata Tohumları, Bu Topraklardaki Geçmişimiz ve Geleceğimizdir" projesi ile yerel tohumları çiftçilerimizle buluşturmanın son derece önemli olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"İlimizin ön plana çıkan hayvansal üretim potansiyeli ve değerleri ile birlikte bitkisel üretim alanında da yenilikler oluşturma ve çiftçilerimizi yönlendirme gayretindeyiz. Son zamanlarda dünyada ve ülkemizde besin değeri yüksek yerel çeşitlere duyulan ilginin daha fazla artması, toprağın, suyun ve erişilebilir temiz gıdanın ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Ata tohum Kavılca buğdayının anavatanı olan Ardahan Çıldır ve Kars Arpaçay İlçelerinde atalık kavılcaların yeniden toprakla buluşturularak kavılca üretimi açısından havza özelliği oluşturan iki serhat şehrimizde, Ata Tohumu Kavılcanın koruma altına alınması ve üretim alanlarının arttırılması amacıyla hayata geçirilen "Ata Tohumları, Bu Topraklardaki Geçmişimiz ve Geleceğimizdir" projesi ile yerel tohumları çiftçilerimizle buluşturmak son derece önemlidir. Proje kapsamında 2500 dekarlık alanda 720 ton ilave Kavılca üretilmesi planlanmaktadır. Üretilecek olan kavılcalarımız için UNO firması tarafından alım garantisi verilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından desteklenen bu projenin ilimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından kavılca buğdayına alım garantisi veren UNO firması yetkilileriyle Dijital Tarım Pazarı protokolü imzalandı.

Yöresel aşık söyleşileri ve halk oyunları gösterilerinin ardından kavılca buğdayı ekili tarlalara bakıldı ve tarlaların başında bereket duası yapıldı. - ARDAHAN

Ata Tohumu Kavılca Buğdayı Projesi tanıtım programı düzenlendi
Ata Tohumu Kavılca Buğdayı Projesi tanıtım programı düzenlendi
Ata Tohumu Kavılca Buğdayı Projesi tanıtım programı düzenlendi

Aşıkşenlik, Ardahan, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ata Tohumu Kavılca Buğdayı Projesi tanıtım programı düzenlendi - Son Dakika Ekonomi


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