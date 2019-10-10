Son Dakika Haberleri: "Ata Tohumu Projesine" Bala Belediyesi'nden destek
Son Dakika Güncel 'Ata Tohumu Projesine' Bala Belediyesi'nden destek

"Ata Tohumu Projesine" Bala Belediyesi'nden destek

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Ata Tohumu Projesine" Bala Belediyesi de destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Ata Tohumu Projesine" Bala Belediyesi de destek verdi.

Proje kapsamında, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Saraçoğlu, Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Sabiha Akdemir birim müdürleri ile Bala'da incelemelerde bulundu.

Saraçoğlu, yaptığı açıklamada, 2017 yılında başlayan projeye, Bala Belediyesini de dahil ettiklerini söyledi.

Yerel tohumları Bala'da da çoğaltacaklarını belirten Saraçoğlu, "Bu tür projeler en çok belediyelere yakışıyor. Kurumsal olarak bunu en başarılı şekilde belediyelerimizin organizasyonunda göreceğiz. İnşallah hayırlı uğurlu olacaktır."dedi.

Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran da projenin içinde olmanın gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Programa, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Sabiha Akdemir ve birim müdürleri de katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Bala, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:54 Kaynak: AA
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