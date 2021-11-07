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ATA TOHUMUYLA BAL KABAĞI YETİŞTİREN KÖYLÜLER, 5 MİLYON LİRA GELİR ELDE ETTİ ((( - Son Dakika

ATA TOHUMUYLA BAL KABAĞI YETİŞTİREN KÖYLÜLER, 5 MİLYON LİRA GELİR ELDE ETTİ (((

07.11.2021 11:52

KIŞ aylarında yoğun rağbet gören bal kabağı, Isparta'nın 1700 nüfuslu Büyükgökçeli köyünde geçim kaynağı oldu.

KIŞ aylarında yoğun rağbet gören bal kabağı, Isparta'nın 1700 nüfuslu Büyükgökçeli köyünde geçim kaynağı oldu. Köylüler, 700 dönümde atadan kalma tohumla yetiştirilen 3 bin ton bal kabağının satışından yılda 5 milyon lira kazanıyor. Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk "Yediğimiz kabak tatlıları, köyümüzün tarlalarında yetişiyor. Üretenin, ekonomiye katkı sağlayanın, herkesin emeğine sağlık" dedi.

Büyükgökçeli köyünde 700 dönüm alanda her yıl nisan ayında dikimi yapılan bal kabağı, 5 ayın sonunda hasat edilerek, büyük restoranların mutfaklarında yerini alıyor. Hasat döneminin sona erdiği köyde, yaklaşık 500 haneden 400'ü bal kabağı yetiştiriciliğinden geçimini sağlıyor. Yılda 3 bin ton bal kabağı yetiştiren üreticiler, ürünleri İstanbul, Ankara, Antalya başta olmak üzere büyük şehirlere satıp 5 milyon lira gelir elde ediyor.

TALEP DE ÜRETİCİ SAYISI DA ARTTI

Kış aylarında yoğun rağbet gören kabak tatlısı yapımında kullanılan bal kabağında talep ile birlikte üretici sayısı da arttı. Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, tarımda köyün ekonomisine can veren bal kabağının hasat sonrası depolarda muhafaza edildiğini söyledi. Restoranlarda kabak tatlısı tüketiminin fazlalığına dikkati çeken Selçuk, "Yediğimiz kabak tatlıları, köyümüzün tarlalarında yetişiyor. Üretenin, ekonomiye katkı sağlayanın, herkesin emeğine sağlık. Pandemi döneminde beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Kabak tatlısını vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Doğal beslenelim ki, daha sağlıklı yaşayalım" dedi.

'KABAK ÜRETİMİNİ SEVEREK YAPIYORUZ'

Bal kabağı üreticisi Aytekin Güllü ise kabak yetiştiriciliğine ata mesleği olarak devam ettiklerini belirtti. Yılda 80- 100 ton civarı üretim yaptıklarını anlatan Güllü, kabakları toptan ya da tane olarak sattıklarını dile getirdi. Yetiştirdikleri bal kabağını İstanbul, Ankara ve Antalya'ya gönderdiklerini belirterek Güllü, "Mesleğimizden memnunuz. Nisan ayında dikimini yapıyoruz. Eylül ve ekim aylarında hasat ederek, depolara yerleştiriyoruz. Buradan satışını yapıyoruz. Diktikten 5 ay sonra hasat zamanı geliyor. Şu anda başka geçim kaynağımız yok. Kabak üretimini severek yapıyoruz" diye konuştu.

'BU SENE KABAK REKOLTESİ İYİ'

Köy muhtarı Selçuk Öztürk de bal kabağı yetiştiriciliğinin köyün başlıca geçim kaynağı olduğunu anlattı. Köydeki yaklaşık 500 haneden 400'ünün kabak yetiştiriciliği yaptığını belirten Öztürk, yılda 5 milyon lira civarı gelir elde edildiğini söyledi. Köylülülerin yetiştirdiği bal kabağını hasat döneminde genelde toptan olarak büyük şehirlere gönderdiklerini söyleyen Öztürk, "Toptan satışların yanı sıra Antalya ve çevre illerde bulunan restoranlara satış yapıyoruz. Bu sene kabak rekoltesi iyi, 700 dekarlık alanda ekim yaptık. Üretilen kabaktan tatlı yapılabiliyor. Besleyici ve vitamin olarak kalitesi yüksek. Uzun yıllardır kabak yetiştiriyoruz" diye konuştu.

ATA TOHUMUYLA BAL KABAĞI YETİŞTİREN KÖYLÜLER, 5 MİLYON LİRA GELİR ELDE ETTİ (((
ATA TOHUMUYLA BAL KABAĞI YETİŞTİREN KÖYLÜLER, 5 MİLYON LİRA GELİR ELDE ETTİ (((
ATA TOHUMUYLA BAL KABAĞI YETİŞTİREN KÖYLÜLER, 5 MİLYON LİRA GELİR ELDE ETTİ (((
ATA TOHUMUYLA BAL KABAĞI YETİŞTİREN KÖYLÜLER, 5 MİLYON LİRA GELİR ELDE ETTİ (((
ATA TOHUMUYLA BAL KABAĞI YETİŞTİREN KÖYLÜLER, 5 MİLYON LİRA GELİR ELDE ETTİ (((
ATA TOHUMUYLA BAL KABAĞI YETİŞTİREN KÖYLÜLER, 5 MİLYON LİRA GELİR ELDE ETTİ (((
ATA TOHUMUYLA BAL KABAĞI YETİŞTİREN KÖYLÜLER, 5 MİLYON LİRA GELİR ELDE ETTİ (((

Büyükgökçeli, Isparta, Selçuk, Hasat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATA TOHUMUYLA BAL KABAĞI YETİŞTİREN KÖYLÜLER, 5 MİLYON LİRA GELİR ELDE ETTİ ((( - Son Dakika


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SON DAKİKA: ATA TOHUMUYLA BAL KABAĞI YETİŞTİREN KÖYLÜLER, 5 MİLYON LİRA GELİR ELDE ETTİ ((( - Son Dakika
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